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SPK, Jandarma'ya Finansal Okuryazarlık Semineri Düzenledi

SPK, Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik finansal okuryazarlık semineri düzenleyerek stratejik dersler aktardı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 14:39
SPK, Jandarma'ya Finansal Okuryazarlık Semineri Düzenledi

SPK'dan Jandarma'ya Özgün Finansal Okuryazarlık Semineri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Jandarma Genel Komutanlığı'nda, "Strateji, Dezenformasyon, Diplomasi ve Güvenlik Perspektifinden Finansal Okuryazarlık" adlı seminer düzenledi. Bu etkinlik, 24 Kasım 2024 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Seminere, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ve SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül katıldı. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen "Aile Boyu Finansal Okuryazarlık" eğitiminden sonra, bu sefer Jandarma'nın üst düzey komutanlarına yönelik benzersiz bir seminer düzenlendi.

Finans ve Strateji Arasındaki Bağlantı

Seminerde, finansın yalnızca rakamlardan ibaret olmadığı, aynı zamanda bireysel bağımsızlığın ve milli egemenliğin önemli bir stratejik enstrümanı olduğuna dikkat çekildi. Finansal okuryazarlık, "strateji ve güvenliğin kesişim noktasında" uluslararası örneklerle ele alındı.

Dezenformasyonun Ekonomik Davranışlara Etkisi

Ayrıca, dezenformasyonun ekonomik davranışlar üzerindeki etkisi masaya yatırıldı. Dijital platformlar üzerinden yayılan manipülatif içeriklerin bireylerin karar alma süreçlerini nasıl şekillendirdiği örneklerle gösterildi. Diplomasi açısında ise finansal okuryazarlığın, uluslararası müzakerelerde ve kriz yönetiminde artan önemine vurgu yapıldı.

Stratejik Perspektife Dikkat

Seminarda yapılan stratejik analizlerde, finansal okuryazarlığın hibrit tehditlere karşı toplum bağışıklığını artırıcı bir unsur olduğu ifade edilerek, katılımcılara güçlü mesajlar aktarıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Jandarma Genel Komutanlığı'nda "Strateji, Dezenformasyon, Diplomasi...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Jandarma Genel Komutanlığı'nda "Strateji, Dezenformasyon, Diplomasi ve Güvenlik Perspektifinden Finansal Okuryazarlık" konulu seminer düzenledi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, programa katılarak konuşma yaptı.

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