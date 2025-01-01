Spot Doğal Gaz Fiyatları Yükseldi: 1000 Metreküp 12.575 Lira

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi

Dün, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12.575 lira 26 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, piyasa hareketliliği dikkat çekici bir artış sergiledi.

Piyasa Hacmi ve Ticaret Miktarı

Spot doğal gaz piyasasında gerçekleştirilen işlem hacmi 9 milyon 360 bin 793 lira olarak kaydedildi. Önceki gün bu rakam 6 milyon 189 bin 138 lira düzeyindeydi. Ayrıca, gaz ticaret miktarı 755 bin metreküp oldu.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13.204 lira 2 kuruş, satış fiyatı ise 11.946 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye Doğal Gaz Girişi

Türkiye'ye bir günde toplam 241 milyon 180 bin 727 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 241 milyon 212 bin 195 metreküp olarak kayıtlara geçti.