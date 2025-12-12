DOLAR
DİKO Ankara'da: Türkiye Geneli Kuyumculuk ve Mücevher Çalıştayı'nda Sektör Masaya Yatırıldı

DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, Ankara'daki çalıştayda sektörün öncelikli konularını devlet yetkililerine iletti; federasyon ve fiyat istikrarı gibi başlıklarda mesafe kat edildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:15
Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Geneli Kuyumculuk ve Mücevher Çalıştayı''na katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen oda başkanları, federasyon temsilcileri, sektör paydaşları ve kurum yetkililerinin iştirakiyle gerçekleştirilen çalıştay; sektör tarihinde en geniş kapsamlı devlet-sektör buluşması olarak kayıtlara geçti.

Çalıştaya katılan üst düzey yetkililer

Çalıştaya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, MASAK Daire Başkanı Hasan Avcı, Darphane Genel Müdürü Faruk Gözübüyük ve ülkenin çeşitli illerinden gelen kuyumcular odası başkanları katıldı.

Gündemdeki kritik başlıklar

Toplantıda; altın muhasebesi, mesleki yeterlilik, internet satışlarının denetlenmesi, replika ürünler, pırlanta sertifikasyonu ve darphane ürünleri gibi sektörün öncelikli konuları detaylı sunumlarla ele alındı.

DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, kentin tüm yapısal sorunlarının çalıştayda devletin en üst düzey yetkililerine aktarıldığını belirterek, federasyon sürecinin başlatılması ve fiyat istikrarı için darphanenin resmi fiyat yayınlaması gibi temel sorunlarda önemli mesafe kat edildiğini vurguladı.

'Diyarbakır esnafımız adına tüm gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz' sözleriyle Yüksel, çalıştayın sektöre yol gösterici bir adım olduğunu ifade etti.

