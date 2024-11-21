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Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları: Bakış Açısı

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11,926 lira. İşlem hacmi 24.5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:19
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları: Bakış Açısı

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında dün belirlenen referans fiyat, 1000 metreküp gaz için 11 bin 926 lira 43 kuruş olarak kaydedildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, aynı gün içinde işlem hacmi 24 milyon 525 bin 685 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 12 milyon 560 bin 815 lira olarak açıklanmıştı.

Gaz Ticaret Miktarı ve Fiyatları

Dün, spot doğal gaz piyasasında gaz ticaret miktarı 2 milyon 60 bin metreküp olarak gerçekleşti. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 522 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 330 lira 11 kuruş olarak belirlenmiştir.

Doğal Gaz Giriş ve Arz Miktarları

Türkiye'ye dün 205 milyon 709 bin 720 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 204 milyon 815 bin 86 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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