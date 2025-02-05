Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte: Yeni Rakamlar Açıklandı

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 640 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bu fiyatlamayla birlikte piyasalardaki dinamikler de değişmeye başladı.

İşlem Hacmi ve Ticaret Miktarı

Dünki spot doğal gaz piyasında toplam işlem hacmi 14 milyon 498 bin 680 lira olarak gerçekleşirken, bu rakam bir önceki günde 10 milyon 566 bin 200 lira seviyesindeydi. Ayrıca, doğal gaz ticaret miktarı 1 milyon 147 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa Katılımcıları İçin Fiyatlandırmalar

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 272 lira, satış fiyatı ise 12 bin 8 lira olarak açıklandı. Bu fiyat değişiklikleri, piyasalardaki rekabet ortamını etkileyebilir.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün 265 milyon 780 bin 717 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 265 milyon 832 bin 580 metreküp olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, hem iç piyasa hem de uluslararası ticaret açısından dikkate alınması gereken önemli rakamlar.