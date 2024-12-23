Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Düzgün Seyir İzliyor

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün, 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 473 lira 43 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, aynı gün içinde spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 251 bin 580 lira olarak kaydedildi. Bu rakam, önceki güne göre 9 milyon 189 bin 891 lira seviyesindeydi.

Gaz Ticaret Miktarı ve Fiyatlar

Spot piyasadaki işlem verilerine göre, gaz ticaret miktarı 505 bin metreküp olarak belirlenirken, dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 97 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 849 lira 76 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye’nin Doğal Gaz Girişi

Türkiye’ye dün 237 milyon 802 bin 15 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasada arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 237 milyon 865 bin 920 metreküp olarak kayıtlara geçti.