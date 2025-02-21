Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Rekor Kırdı

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 200 lira 57 kuruş olarak kaydedildi. Bu fiyat, piyasadaki dalgalanmaları etkileyen önemli bir gösterge oldu.

İşlem Hacmi ve Gaz Ticaret Miktarı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 398 bin 804 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 4 milyon 95 bin lira idi.

Gaz Ticaret Miktarı ve Fiyatlar

Piyasa üzerinde, 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı ile birlikte gaz ticaret miktarının 712 bin metreküp olarak belirlendiği aktarıldı. Dengeleme gazı için alış fiyatı 13 bin 860 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 540 lira 54 kuruş şeklinde açıklandı.

Doğal Gaz Girişi

Türkiye, dün 307 milyon 841 bin 436 metreküp doğal gaz girişi sağlarken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 307 milyon 448 bin 670 metreküp olarak kayıtlara geçti.