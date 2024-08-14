Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarında Son Durum

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1851,29 lira olarak tespit edildi.

İşlem Hacmi ve Fiyat Analizi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin açıkladığı verilere göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, bir önceki güne göre %4,53 oranında azalarak 1 milyar 830 milyon 445 bin 610 lira seviyesine geriledi.

Gün Öncesi Piyasa Verileri

Gün öncesi veriler doğrultusunda, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 19:00 ve 20:00 saatlerinde 3 bin lira olarak belirlenirken, en düşük rakam ise 07:00'de 1851,29 lira olarak kaydedildi.

Aritmetik ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasalarda bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 622,29 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 639,34 lira olarak hesaplandı.

Bugünkü Fiyatlar

Bugün itibarıyla spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 2 bin 147,98 lira olarak belirlenmiştir.