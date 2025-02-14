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Spot Piyasalarda Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte

Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 12 bin 963 lira 58 kuruş. Giriş ve arz miktarları dikkat çekici.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:17
Spot Piyasalarda Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte

Doğal Gaz Fiyatları Güncellendi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 963 lira 58 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bu fiyat, piyasa katılımcıları ve alışveriş yapanlar için yeni bir dönemi işaret ediyor.

Piyasa İşlem Hacmi

Dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 21 milyon 896 bin 444 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 25 milyon 651 bin 350 lira seviyesindeydi.

Doğal Gaz Ticaret Miktarı ve Dengeleme Gazı Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında ticaret edilen gaz miktarı 1 milyon 689 bin metreküp olurken, dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 611 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 315 lira 40 kuruş olarak açıklandı.

Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye’ye dün 301 milyon 395 bin 240 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 301 milyon 717 bin 670 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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