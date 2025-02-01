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Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor: En Yüksek 3 Bin Lira

Yarın için spot piyasada elektrik fiyatları 3 bin lira ile 750 lira arasında değişiyor, işlem hacmi ise düştü.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 15:11
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor: En Yüksek 3 Bin Lira

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 750 lira olarak belirlenmiştir. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'den alınan verilere göre, elektrik piyasasında bu durum dikkat çekiyor.

İşlem Hacminde Düşüş

Bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi, dünkü verilere göre yüzde 23,2 azalışla 1 milyar 337 milyon 904 bin 180 lira olarak kaydedildi.

Fiyat Tespit Saatleri

Gün öncesi piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı saat 18.00 ve 19.00'da 3 bin lira, en düşük fiyat ise saat 13.00'te 750 lira olarak tespit edilmiştir.

Aritmetik ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasa verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 191 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 211 lira 41 kuruş oldu.

Bugünkü Fiyatlar

Spot piyasada elektrik fiyatları bugün en yüksek 3 bin lira ile en düşük 1799 lira 98 kuruş seviyesinden işlem gördü.

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