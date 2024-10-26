Spoticar ve PSA Finans'tan 2023 Yıl Sonuna Özel Kredi Fırsatları

Spoticar ve PSA Finans'tan İkinci El Araçlara Özel Kredi Kampanyası

Spoticar, yıl sonuna özel avantajlı kredi seçenekleri sunan yeni bir finansman kampanyası başlattı. Stellantis Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren Spoticar, Türkiye genelinde ikinci el araç satış hizmeti veriyor.

Kampanya Detayları

Şirketten yapılan açıklamaya göre, PSA Finans iş birliğiyle başlatılan bu kampanya, belirli sigorta ürünlerini tercih eden müşterilere, seçili araçlarda geçerli olacak şekilde sunuluyor. Müşterilere, 120 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 335 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 2,79 faizli kredi seçenekleri sunulmakta. Ayrıca Vade İmkanları

Kampanya kapsamında, araç bedelinin %70'ine kadar kredi kullanımı mümkünken, vade süreleri 48 aya kadar uzatılabiliyor. Bu fırsatlar, ikinci el araç almayı hedefleyenler için büyük avantajlar sunuyor.

Spoticar, yılın son aylarına özel avantajlı kredi seçenekleri sunan finansman kampanyası başlattı.