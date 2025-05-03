SSB Başkanı Haluk Görgün: "Dünyanın 180 Ülkesine İhracat Yapan Bir Sektör Haline Geldik"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin uluslararası arenada kazandığı başarıları vurgulayarak, "Bugün, dünyanın 180 ülkesine ihracat yapan bir sektör haline geldik" açıklamasında bulundu.

Görgün, Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerlemelerini değerlendirerek, "Dünyada savunma sanayisi alanında ilk 100'e 5 Türk şirketi girdi. Bu şirketlerimiz, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan hemen sonra kendi kendine yeten bir sistem geliştirmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Türk savunma sanayinin geldiği noktayı ve uluslararası pazarda elde ettiği başarının önemini gözler önüne seriyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.