Tarım ÜFE Ekim'de Yüzde 5,03 Artış Gösterdi

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), Ekim ayında bir önceki aya göre %5,03, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise %35,46 oranında artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu verileri açıkladı.

Buna göre, Ekim ayındaki endeks bir önceki aya göre %5,03, geçen yılın Aralık ayına göre %26,32, ve 12 aylık ortalama artış oranı ise %49,55 oldu. Tarım sektöründe, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde %5,34, balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünleri ve bu alandaki destekleyici hizmetlerde %2,23 artış gözlemlendi. Öte yandan, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,56 azalma kaydedildi.

Ayrıca ana gruplar itibarıyla tek yıllık bitkisel ürünler %13,27, çok yıllık bitkisel ürünler %1,82, ve canlı hayvanlar ile hayvansal ürünler %0,24 artış gösterdi. Yıllık değişimde en yüksek artışı ise %185,25 ile turunçgiller yaşadı ve bu grup ayrıca %85,17 ile aylık değişimde de en yüksek artış oranını kaydetti.

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