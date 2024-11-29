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TCMB Başkanı Karahan: Finansal İstikrar Raporu Değerlendirmeleri

TCMB Başkanı Karahan, finansal koşullardaki sıkılmanın cari dengeyi olumlu etkilediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:17
TCMB Başkanı Karahan: Finansal İstikrar Raporu Değerlendirmeleri

TCMB Başkanı Karahan, Finansal İstikrar Raporu'nu Değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Finansal İstikrar Raporu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, ekonomik istikrar için para politikasındaki sıkı duruşun sürdürülmekte olduğunu belirterek, "Finansal koşullardaki sıkılık, iç talepteki dengelenme sürecine katkı verirken cari dengedeki iyileşme belirginleşmiştir," ifadelerini kullandı.

Finansal Koşullarda Sıkılık ve Dezenflasyon Süreci

Karahan, değerlendirmenin odak noktalarından biri parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesi olduğunu ifade etti. "Finansal piyasalardaki fiyatlamalar politika faiz oranı ve beklentiler ile uyumlu şekilde oluşmaktadır," diyen Karahan, finansal koşullardaki sıkılığın korunmasıyla birlikte dezenflasyon sürecinin devam ettiğinin altını çizdi.

Türk Lirası Mevduatındaki Artış

Karahan, Türk lirası varlıklara olan güvenin arttığını ve Türk lirası mevduat payında istikrarlı bir yükselişin sürdüğünü ifade etti. Kur korumalı mevduat bakiyesinin düşmesiyle birlikte parasal aktarım mekanizmasının güçlendiğini de vurguladı ve "Merkez Bankası bilançosu üzerindeki riskleri azaltmıştır," dedi.

Makroihtiyati Politika ve Kredi Büyümesi

Karahan, sıkı para politikasının Türk lirası tasarruflarını destekleyici seviyelerde kalacağına dikkat çekti. Ayrıca mevcut politika bileşiminin Türkiye ekonomisine yönelik risk algısının iyileşmesine yardımcı olduğunu kaydetti. "Firmaların ve bankaların yurt dışı borçlanma kabiliyeti güçlenmiştir," ifadelerini kullandı.

Finansal İstikrar Raporu ve Beklentiler

Karahan, finansal istikrarı yönetim rolünü vurgulayarak, bankaların ihtiyatlı karşılık politikaları ile güçlü sermaye ve likidite tamponlarının riskleri yönetilebilir seviyede tuttuğunu belirtti. Raporun tüm okuyucular için faydalı olmasını dileyerek sözlerini sonlandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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