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TCMB Başkanı'ndan Kira Sözleşmelerine Dair Açıklama

TCMB Başkanı Karahan, kira sözleşmelerindeki referans oranlarının düşüşü ile enflasyonun yavaşlayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 10:53
TCMB Başkanı'ndan Kira Sözleşmelerine Dair Açıklama

TCMB Başkanı Karahan’dan Kira Sözleşmeleri Üzerine Değerlendirme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Karahan, kira sözleşmelerinde referans oranlarının düşüşünün önemine dikkat çekti. Son çeyreğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, bu durumun aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ettiğini kaydetti.

Karahan, Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin kira piyasasını doğrudan etkilediğini belirterek, referans oranlarındaki değişikliklerin tesirinin gözlemlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

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