TCMB Başkanı'ndan Kira Sözleşmelerine Dair Açıklama

TCMB Başkanı Karahan’dan Kira Sözleşmeleri Üzerine Değerlendirme
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Karahan, kira sözleşmelerinde referans oranlarının düşüşünün önemine dikkat çekti. Son çeyreğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, bu durumun aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ettiğini kaydetti.
Karahan, Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin kira piyasasını doğrudan etkilediğini belirterek, referans oranlarındaki değişikliklerin tesirinin gözlemlenmesi gerektiğinin altını çizdi.