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TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizler için bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı. Güncel döviz kurları ve TL karşılıkları detaylarıyla.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:45
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB'nin Döviz Kuru Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı. Aşağıda, TCMB'nin belirlediği güncel döviz kurları ve TL karşılıkları yer almaktadır:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03415
ALLNAVUTLUK LEKİ0.37847
BHDBAHREYN DİNARI95.7186
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.29693
BAMBOSNA HERSEK MARKI19.1402
BWPBOTSVANA PULASI2.6012
BRLBREZİLYA REALİ6.2570
DZDCEZAYİR DİNARI0.26681
CZKÇEK KORUNASI1.4980
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00221
MADFAS DİRHEMİ3.6065
PHPFİLİPİN PESOSU0.62159
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9502
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.7662
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.41497
HKDHONG KONG DOLARI4.6319
IQDIRAK DİNARI0.02754
ISKİZLANDA KRONU0.25567
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.07221
KESKENYA ŞİLİNİ0.27945
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00866
LYDLİBYA DİNARI7.3323
HUFMACAR FORİNTİ0.09335
MKDMAKEDONYA DİNARI0.60988
MYRMALEZYA RİNGGİTİ8.0982
MXNMEKSİKA PESOSU1.7518
EGPMISIR LİRASI0.71243
MDLMOLDOVA LEYİ1.9241
NADNAMİBYA DOLARI1.9504
NGNNİJERYA NAİRASI0.02392
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00277
PENPERU YENİ SOLU9.7099
PLNPOLONYA ZLOTİSİ9.0047
RSDSIRP DİNARI0.32040
SGDSİNGAPUR DOLARI26.7279
SDGSUDAN POUNDU0.06008
SYRSURİYE LİRASI0.00277
SZLSVAZİLAND LİLA1.9512
THBTAYLAND BAHTI1.0661
TNDTUNUS DİNARI11.3052
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI10.3087
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.86475
OMRUMMAN RİYALİ93.7049
JODÜRDÜN DİNARI50.8274
VNDVİETNAM DONGU0.00142
ILSİSRAİL ŞEKELİ10.0947
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0998
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.3278

Bu bilgiler, yatırımcıların ve döviz ticaretiyle ilgilenenlerin döviz değerleri hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayacak.

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