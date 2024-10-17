TCMB İki Farklı TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan İhale Duyurusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki farklı TL depo alım ihalesi gerçekleştirerek toplamda 540 milyar liralık bir miktarı piyasaya sundu.

520 Milyar Liralık TL Depo Alım İhalesi

TCMB'nin gerçekleştirdiği 520 milyar liralık depo alım ihalesinde, hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 404 milyar 80 milyon lira olarak belirlendi.

Bu ihalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50 ve ortalama faiz oranı da yüzde 50 olarak açıklandı.

20 Milyar Liralık TL Depo Alım İhalesi

Merkez Bankası'nın 20 milyar liralık ihalesinde ise, teklif ve gerçekleşme tutarı 9 milyar 411 milyon lira olarak kaydedildi.

Burada minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50 ve ortalama faiz oranı yüzde 49,99 olarak belirlendi.