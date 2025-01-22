DOLAR
35,65 -0,07%
EURO
37,23 -0,26%
ALTIN
3.155,11 -0,52%
BITCOIN
3.756.944,19 0,76%

TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

TCMB, 20 milyar ve 1 trilyon 200 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi düzenledi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 15:02
TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

TCMB'den TL Depo Alım İhaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar lira ve 1 trilyon 200 milyar lira değerinde iki TL depo alım ihalesi açtı. 29 Ocak vadeli 20 milyar liralık ihale için toplam teklif tutarı 132 milyar 195 milyon lira iken, gerçekleşme tutarı 20 milyar lira olarak belirlendi.

İhalede, minimum faiz oranı %45,5, maksimum faiz oranı %46,15 ve ortalama faiz oranı ise %46,04 olarak duyuruldu.

Bir Diğer İhale Detayları

TCMB'nin 23 Ocak vadeli 1 trilyon 200 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarları 1 trilyon 22 milyar 968 milyon lira oldu. Bu ihalede de minimum faiz oranı %46,5, maksimum faiz oranı %47,5 ve ortalama faiz oranı %47,49 olarak gerçekleşti.

İLGİLİ HABERLER

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi
2
SGK uzmanı emeklilere müjdeyi patlattı! 4000 TL'lik sürpriz zam için tarih verdi
3
Akaryakıt Sektörünün Sorunları Çanakkale'de Görüşüldü
4
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yarın İçin En Yüksek 3 Bin Lira
5
Rusya'dan Gıda İhracatında Kısıtlama İhtimali
6
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro'daki Güncel Değişim
7
Finans Dünyası Kartalkaya Yangınında Vefat Edenler İçin Taziye Mesajı Yayınladı

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi