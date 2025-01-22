TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

TCMB'den TL Depo Alım İhaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar lira ve 1 trilyon 200 milyar lira değerinde iki TL depo alım ihalesi açtı. 29 Ocak vadeli 20 milyar liralık ihale için toplam teklif tutarı 132 milyar 195 milyon lira iken, gerçekleşme tutarı 20 milyar lira olarak belirlendi.

İhalede, minimum faiz oranı %45,5, maksimum faiz oranı %46,15 ve ortalama faiz oranı ise %46,04 olarak duyuruldu.

Bir Diğer İhale Detayları

TCMB'nin 23 Ocak vadeli 1 trilyon 200 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarları 1 trilyon 22 milyar 968 milyon lira oldu. Bu ihalede de minimum faiz oranı %46,5, maksimum faiz oranı %47,5 ve ortalama faiz oranı %47,49 olarak gerçekleşti.