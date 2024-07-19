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Telefon faturası 300 TL ve altı gelenler yaşadı! Hemen başvurana ücretsiz oldu

Yüksek enflasyonun etkilerinden etkilenen vatandaşlara bankacılık sektöründen müjdeli bir haber payhlaşıldı. Yapı Kredi Bankası tarafından alınan karar gereği, cep telefonu faturası 300 TL'nin altında olan müşterilerden bu ücret 6 ay süreyle o ücret tahsil edilmeyecek.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 19:59
Telefon faturası 300 TL ve altı gelenler yaşadı! Hemen başvurana ücretsiz oldu

Türkiye genelinde artan döviz kurları ve yükselen enflasyon cep telefonu ücretlerinde ciddi artışlara neden oldu.

Yapı Kredi Bankası'nın başlattığı kampanya, bu maddi yükten muzdarip olan vatandaşlara büyük bir rahatlama sağlayacak. Yapı Kredi Bankası'nın yeni kampanyası, özellikle cep telefonu operatörünün son dönemdeki fiyat artışları ve düzenli ulaşım hizmetlerinin yetersiz olmasından kaynaklanan memnuniyetsizliğin ardından umut verici oldu. Kampanyanın detayları şöyle..

Yapı Kredi tarafından hazırlanan kampanyanın faturalı hat sahiplerine yönelik olduğu belirtilirken aylık faturanın 300 TL'nin altında olması durumunda avantaj sağladığı söyleniyor.

Telefon faturası 300 TL ve altı gelenler yaşadı

Bu promosyon 1 Temmuz - 31 Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında geçerlidir ve yalnızca "SUPERFATURA" promosyon kodunu kullanan yeni müşteriler için geçerlidir. Kampanyadan yararlanabilmek için ilgilenen kullanıcıların Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirmeleri ve yeni müşteri edinme sürecini tamamlamaları gerekmektedir. Aldığınız promosyon kodunu kullanarak kişisel kredi kartı başvurusunda bulunmalısınız.

6 AY BOYUNCA BEDAVA

Yapı Kredi Bankası'nın sağladığı bu fırsat kapsamında cep telefonu faturası 300 TL'nin altında olanların 6 ay boyunca herhangi ödeme yapmadan faturalarından muaf tutulacak. Fatura tutarının 300 TL'yi aşması durumunda müşteri yalnızca aşan tutarı ödeyecektir. Örneğin 350 TL tutarında fatura alan müşteri 50 TL ödeyerek hizmetten yararlanmaya devam edecektir. Bu faydalı tedbir, hem ekonomik dalgalanmalardan hem de uygulanan yüksek fiyatlardan etkilenen vatandaşlara yönelik önemli bir fırsat şeklinde görülüyor.

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