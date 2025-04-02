TESKOMB Başkanı'ndan Ekonomik Boykot Çağrısına Sert Tepki

TESKOMB Başkanı'ndan Flaş Açıklama

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül, son günlerde artan ekonomik boykot çağrılarına sert bir yanıt verdi. Akgül, "Ahi esnafımızı zor duruma düşürecek her türlü eylem ve söylemlerden uzak durmalıyız." diyerek esnafın korunması gerektiğinin altını çizdi.

Esnafın Durumu ve Destek İhtiyacı

Akgül, yazılı açıklamasında esnafların kendilerine ait öz sermayelerinin olmadığını, günlük kazançlarıyla geçimlerini sağladıklarını belirtti. Bu nedenle esnaf ve sanatkarların her zaman desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Olumsuzlukların Etkisi

Türkiye'de meydana gelen herhangi bir olumsuz durumda, en çok etkilenen kesimin küçük esnaflar olduğunu ifade eden Akgül, şöyle devam etti: “Ahi esnafımızı zor duruma düşürecek her türlü eylem ve söylemlerden uzak durmalıyız.” Siyasi tartışmaların kendi zemininde kalması gerektiğinin altını çizen Akgül, doğal afetler, siyasi krizler veya ekonomik daralmalar gibi zorlu zamanlarda esnaf ve sanatkarların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Akgül, "Asrın felaketi depremde, sel felaketlerinde ve ekonomik darlık dönemlerinde olduğu gibi bu gün de esnaf ve sanatkarlarımıza her türlü desteği sağlamaya gayret edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum." diyerek mesajını sonlandırdı.