THY, Uçak Finansmanında Yenilikçi Adım Attı: SAAFI İle İlk Olma Özelliği Taşıyor

THY, Uçak Finansmanında Yenilikçi Çözümler Sunuyor

Türk Hava Yolları (THY), yeni alacağı uçakların finansmanında "Sompo AXIS Aviation Finance Insurance" (SAAFI) ürününü kullanan ilk hava yolu şirketi olarak tarihe geçti. Bu gelişme, THY'nin havacılık finansmanı alanındaki yenilikçi yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Finansman Anlaşması Tokyo'da Duyuruldu

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, SAAFI'nın Sigorta Garantili Havacılık Finansmanı ürününün kullanıldığı ilk finansman yapısına öncülük edildiği belirtildi. Tokyo'da gerçekleştirilen imza töreniyle duyurulan bu anlaşma, bu yılın başlarında piyasaya sunulan SAAFI ürününün ilk kez kullanılması itibarıyla havacılık finansmanında bir ilke olma özelliği taşıyor.

Yeni Uçaklar için Güvence ve Destek

Anlaşma kapsamında THY filosuna katılacak Airbus A350-900 ve Airbus A321-271NX tipi uçakların finansmanı için JP Lease Japon öz sermaye temini görevini üstlenirken, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) da kreditör olarak katkıda bulunacak. Kredi, SAAFI sigorta kuruluşları Sompo ve AXIS tarafından sağlanan %100 sigorta garantili havacılık finansmanı ile güvence altına alınacak.

THY'nin Vizyoner Yaklaşımı

THY Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker, SAAFI ürününün lansman müşterisi olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Sompo ve AXIS ile iş ortaklarımızın katkılarıyla bu yenilikçi finansman modelini hayata geçirdik. THY olarak, filo yenileme ve büyüme stratejilerimizi destekleyen çözümlere katkıda bulunmaya devam edeceğiz." sözleriyle THY'nin finansal esnekliğini artırmakta olduğu mesajını verdi.

Uzmanlardan Destek ve İfade

Sompo finansal ve politik riskler sigortacısı Tim Gaul, 8 yılda 120'den fazla uçak finansmanında yer alarak bu alanda önemli bir uzmanlık kazandıklarını belirterek, "THY, SAAFI kapasitesinden yararlanan ilk müşteri olacak," dedi. AXIS kıdemli sigortacısı Richard Jelf ise THY'nin bu ürünü kullanmasından gurur duyduklarını ifade etti.

Willis Finansal Çözümler Genel Müdürü Stuart Ashworth da, THY'nin gerçekleştireceği ilk SAAFI işleminin dinamik ve vizyoner bir hava yolunu destekleyen etkili bir çözüm niteliği taşıdığını aktardı.

Türk Hava Yolları (THY) yeni alacağı uçaklarının finansmanında "Sompo AXIS Aviation Finance Insurance" (SAAFI) ürününü kullanan ilk hava yolu şirketi oldu. THY Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu ile İcra Komitesi Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker (ortada) Tokyo'da düzenlenen imza törenine katıldı.