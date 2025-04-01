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Ticaret Bakanı Bolat: Boykot Çağrılarına Tazminat Davası İmkanını Açıkladı

Ticaret Bakanı Bolat, boykot çağrısı yapanların ticaretinde kayıplara yol açması durumunda tazminat davası açabileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 21:56
Ticaret Bakanı Bolat: Boykot Çağrılarına Tazminat Davası İmkanını Açıkladı

Ticaret Bakanı Bolat'tan Önemli Açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykot çağrıları yapan kişilerin, ticaretini etkileyerek maddi kayba neden olmaları halinde, bu süreçte tazminat davası açabileceklerini duyurdu.

Hukuki Süreç Hakkında Bilgilendirme

Bakan Bolat, özellikle ticaretin sürdürülebilirliği açısından bu tür eylemlerin ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. ''Boykot çağrıları hem ekonomik hem de sosyal açıdan zarar verici olabilir. Ticaretinde kayıp yaşayan işletmeler, hukuki olarak haklarını arama yoluna gidebilir.'' dedi.

Etki Ve Sorumluluk

Bu tür durumların önlenmesi adına yasaların imkanlarının kullanılması gerektiğini vurgulayan Bolat, ticaretin güvenliğini sağlamak amacıyla yasal adımlar atılacağını belirtti. Bakan, bu çağrıları yapanların, hem tüzel hem de gerçek kişiler olarak hukuki sorumluluk taşıyacağının altını çizdi.

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