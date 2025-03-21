Ticaret Bakanı Bolat, HASİAD İftar Programında İhracat Desteklerini Vurguladı

Ticaret Bakanı Bolat, HASİAD İftar Programına Katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hadımköy Arnavutköy Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HASİAD) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bu buluşmada iş insanları ve sanayicilerle bir araya gelen Bakan Bolat, Türkiye'nin ticaret potansiyeline dair önemli açıklamalarda bulundu.

İhracat Destekleri ve Finansman Kolaylıkları

Bakan Bolat, Türk Ticaret Bankası (TTB) ve Türk Eximbank kaynakları aracılığıyla ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmaya devam edeceklerini belirtti. Bolat, "İhracatçılarımızı her alanda desteklerken, kısa süre önce faaliyete başlayan TTB ve Türk Eximbank üzerinden bu süreçleri hızlandıracağız" diyerek ihracatçılara sunulan olanakları vurguladı.

Sürdürülebilir İhracat Vurgusu

Bakan, Türkiye'nin küresel ticaretteki etkinliğini artırmak amacıyla sürdürülebilir ihracata odaklandıklarını ifade etti. Katma değerli, inovatif ve teknoloji yoğun ürünlerin ihracatını artırarak, Türkiye'yi üretim ve ihracat üssü haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. "Makro göstergelerde sürekli gelişen olumlu veriler, sahada da vatandaşlarımızın ve ekonomi dünyasındaki tüm aktörlerin satın alma gücü ve refah seviyelerinin, iş hacimlerinin rahatlamasını da beraberinde getirecektir" şeklinde konuştu.

Bu iftar buluşması, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda üreticiler, çiftçiler, iş insanları ve sanayicilerle yapılacak işbirlikleri için de önemli bir platform sundu.