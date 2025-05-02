DOLAR
38,57 -0,28%
EURO
43,85 -0,64%
ALTIN
4.031,18 -0,82%
BITCOIN
3.773.296,91 -1,45%

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Diyarbakır Ziyareti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Diyarbakır'da bir dizi ziyarette bulundu ve önemli temaslarda bulundu.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 15:42
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Diyarbakır Ziyareti

Ticaret Bakanı Bolat, Diyarbakır'da Temaslarda Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Diyarbakır'da önemli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Bolat, kentteki temasları sırasında bakan yardımcıları Sezai Uçarmak ve Volkan Ağar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Galip Ensarioğlu ile birlikte Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bolat, Vali Murat Zorluoğlu ile de bir araya geldi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığıİl Başkanı Ömer İler ve partililerle bir toplantı yaptı. Bu ziyaretler, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (solda), Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu. Bakan Bolat, kentteki...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (solda), Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu. Bakan Bolat, kentteki temasları kapsamında Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. "Valilik Şeref Defteri'ni" imzalayan Bolat, Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (solda), Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu. Bakan Bolat, kentteki...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (solda), Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu. Bakan Bolat, kentteki temasları kapsamında Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. "Valilik Şeref Defteri'ni" imzalayan Bolat, Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bayraktar: Türkiye Enerji Bağımsızlığı Hedefinde İlerliyor
2
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Diyarbakır Ziyareti
3
İstanbul'da 1 Milyon 254 Bin Fide Üreticilere Dağıtılacak
4
Datça'da Turfanda Patates Hasadı Başladı!
5
İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi Başladı: Enerji Dönüşümünde Madencilik Teması
6
Bodrum, 'Explora I' Kruvaziyeri ile 590 Yolcu Ağırladı
7
Dış Ticarette Nisan Ayı Verileri: İhracat 20,9 Milyar Dolarla Yükseldi

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!