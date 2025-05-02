Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Diyarbakır Ziyareti

Ticaret Bakanı Bolat, Diyarbakır'da Temaslarda Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Diyarbakır'da önemli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Bolat, kentteki temasları sırasında bakan yardımcıları Sezai Uçarmak ve Volkan Ağar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Galip Ensarioğlu ile birlikte Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bolat, Vali Murat Zorluoğlu ile de bir araya geldi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığıİl Başkanı Ömer İler ve partililerle bir toplantı yaptı. Bu ziyaretler, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (solda), Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu. Bakan Bolat, kentteki temasları kapsamında Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. "Valilik Şeref Defteri'ni" imzalayan Bolat, Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (solda), Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu. Bakan Bolat, kentteki temasları kapsamında Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. "Valilik Şeref Defteri'ni" imzalayan Bolat, Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü.