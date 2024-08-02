TİM Başkanı Gültepe'den Temmuz İhracat Değerlendirmesi

TİM Başkanı Gültepe, Temmuz İhracat Rakamlarını Açıkladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Temmuz ayı ihracat verilerini değerlendirirken, Ocak-Temmuz dönemindeki ihracat rakamlarının 148,8 milyar dolara, 12 aylık ihracatın ise 261,5 milyar dolara ulaştığını belirtti. Geçen yılın aynı dönemine göre 7 aylık ihracatın %4,1, 12 aylık ihracatın ise %3,4 oranında arttığını vurguladı.

Temmuz Ayı Dış Ticaret Toplantısı

Temmuz ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Gültepe'nin yer aldığı bir toplantıda Kayseri’de duyuruldu. Gültepe, ihracatın yıl içinde dalgalı bir seyir izlediğine dikkat çekerek, geçen yıl Haziran'da %10,6 azalan ihracatın, Temmuz'da takvim etkisiyle %13,8 oranında artış kaydettiğini açıkladı.

İhracatta Sektörel Dağılım

En fazla ihracat gerçekleştiren sektörlerin sıralamasında otomotiv sektörü 3,1 milyar dolarla ilk sırada yer alıyor. Otomotiv sektörünü, 2,6 milyar dolarla kimya, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1,4 milyar dolarla çelik ve elektrik-elektronik sektörleri takip ediyor. Gültepe, ayrıca %91 ile mücevher sektörünün ihracatını oransal olarak en fazla artırdığını belirtti.

İhracatta Artış ve Başarılı İller

Temmuz ayında 60 ilin ihracatını artırdığını belirten Gültepe, en fazla ihracat yapan illerin sırasının İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir olduğunu belirtti. Ayrıca, Sakarya, Çorum, Giresun ve Düzce'nin tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdiğini aktardı.

COVID-19 Sonrası İhracat Hedefleri

Gültepe, 2024 yılı için %5’lik ihracat artışı hedefiyle çalışmalara başladıklarını, geride kalan 7 ayın 5'inde ihracat artışının yüzde hedefinin gerisinde kaldığını ifade etti. Türkiye'de üretim maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çeken Gültepe, özellikle asya ve Avrupa ülkeleriyle rekabette sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.

İhracatçılara Yönelik Beklentiler

Gültepe, hükümetin enflasyonla mücadelesinin farkında olduklarını, ihracatta görülen yavaşlamanın üretim ve istihdama olumsuz etkilerinin olabileceğini belirtti. Ekonominin büyümesi ve istihdamın korunması için daha fazla adım atılması gerektiğine inandığını ifade etti.