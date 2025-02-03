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TMSF, İki Şirketin İhalesini Erteledi

TMSF, HES Hacılar ve Boyçelik Metal'in ihale takvimini erteledi, yeni tarihler Resmi Gazete'de duyuruldu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:01
TMSF, İki Şirketin İhalesini Erteledi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine’ye ait HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ’ye yönelik olarak Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının satışına ilişkin ihale takvimini erteledi.

Erteleme ile ilgili duyuru, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre, TMSF bu iki ihalede veri inceleme ve tesis ziyaretinden yararlanma son tarihini 31 Ocak'tan 28 Şubat'a, veri inceleme ve tesis ziyaret izni çerçevesinde yatırımcı sorularının alınmasına ilişkin son tarihi 24 Ocak'tan 21 Şubat'a, teklif zarflarının teslim edilmesine dair son tarihi ise 3 Şubat'tan 4 Mart'a erteledi.

İhaleye ilişkin son tarih ise 4 Şubat'tan 5 Mart'a uzatıldı. Duyuruda ayrıca, 30 Ocak tarihi itibarıyla şartname alan yatırımcıların isterlerse bu şartnameleri yeniden düzenleyebileceği, aksi takdirde mevcut şartnamelerin uzatılmış sürelerle kabul edileceği belirtildi.

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