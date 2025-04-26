TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Erzurum'da Enflasyon ve Ticaret Üzerine Konuştu

Hisarcıklıoğlu Erzurum'da İş Dünyası Temsilcileriyle Buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum'da düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu çerçevesinde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan yüksek enflasyon konusuna dikkat çekti. "Enflasyon tek haneye inmeden ekonomideki riskleri azaltamayız" diyen Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının karşılaşabileceği zorlukları vurguladı.

Erzurum'un Ekonomik Vizyonu

Erzurum'un Türkiye'nin en büyük hayvancılık illerinden biri olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şehirde 400 bin büyükbaş ve 300 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu açıkladı. "Et ve süt üretimi bakımından Erzurum, Türkiye'de ilk 10 il içinde yer alıyor" şeklinde konuşan Hisarcıklıoğlu, ayrıca tarımsal üretimde öne çıkan ürünleri de sıraladı.

Ticaret ve Korumacılık Sorunları

Hisarcıklıoğlu, dünyadaki ticaret sorunlarına değinerek, özellikle artan korumacılık duvarlarının üretim ve istihdam üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. "Ticaret olmadan zenginlik olmaz, ne kadar çok ticaret o kadar zenginlik" diyerek dünya ticaretinin önemini vurguladı. Ayrıca, Türkiye’deki yüksek faiz oranları nedeniyle iş dünyasının finansmana ulaşımda zorlandığını belirtti.

Erzurum Ticaret Borsası'nın Rolü

Konuşmasında Erzurum Ticaret Borsası hakkında da bilgiler veren Hisarcıklıoğlu, borsanın bir proje fabrikası gibi çalıştığını ifade etti. "Ülkemizdeki diğer borsalara örnek olacak işler yapıyorlar" diyen Hisarcıklıoğlu, Erzurum Borsası'nın coğrafi işaret projelerine ve mesleki eğitim faaliyetlerine de büyük önem verdiğini dile getirdi.

Zirai Don Felaketi ve Destek İhtiyacı

Daha önce yaşanan zirai don felaketine de değinen TOBB Başkanı, bu durumun getirdiği sıkıntıları takip ettiklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililere bu sorunların iletildiğini söyleyerek, bölge halkına destek mesajı verdi.

Toplantıya Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın gibi önemli isimler de katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret Borsası yeni hizmet binasında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret Borsası yeni hizmet binasında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.