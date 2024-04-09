TOKİ Nisan ayında herkesi ev sahibi yapacak! O illerde hiç evi olmayana müjde!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Nisan 2024 projeleri kapsamında ülke genelinde 1.354 yeni konutun inşasına yeşil ışık yaktı.

Çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken TOKİ, çeşitli bölgelerde hayata geçireceği projelerle vatandaşlara modern ve konforlu konutlar sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Çorum'un Suyolu Mahallesi'nde 67 konut ve bir ticaret alanı, Aşdağul Beldesi Bahçelievler Mahallesi'nde ise 28 konut inşa edilecek.

Kütahya'da ise Moymul Mahallesi 4. Etap'ta 448 konut ve 36 dükkanlık bir proje planlanıyor. Çorum'un Alaca İlçesi'nde ise Cengizhan Mahallesi'nde 63 konut ve Yıldızhan Mahallesi'nde 158 konut TOKİ'nin Nisan ayındaki öncelikli projeleri arasında yer alıyor.





Gümüşhane'de Kürtün İlçesi'nde Cami Yanı Mahallesi'nde 48 konut ve 2 dükkanlık bir proje, Özkürtün Beldesi Çayra Mahallesi'nde ise 88 konut ve 1 ticaret merkezini içeren bir projenin ihale tarihi 18 Nisan olarak belirlendi.

Çorum'un İskilip İlçesi'nde Hacıpiri Mahallesi'nde ise 265 konutun yapımına başlanacak. Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde ise 189 konutun inşası için ihale tarihi 29 Nisan olarak açıklandı.

TOKİ'nin yeni projeleri, ülke genelindeki konut ihtiyacına modern ve kaliteli çözümler sunarken, bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da katkı sağlamayı amaçlıyor.