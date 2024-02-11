Toyota ÖTV indirimini patlattı! Raporuyla gelene fiyatlar şak diye düşecek

Toyota Corolla Cross, şubat 2024 fiyatı ne kadar? Cevabı haberimizde...

Toyota ÖTV indirimini patlattı! Raporuyla gelene fiyatlar şak diye düşecek
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Toyota, dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden biri olarak, popüler modeli Corolla Cross için şubat ayında heyecan verici bir haberle karşımıza çıkıyor. Yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte, otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek yeni bir kampanya da duyuruldu.

Corolla Cross'un şubat ayı fiyat güncellemesi şu şekilde gerçekleşti:Ü

1.8 Hybrid Flame e-CVT modeli için Ocak ayındaki 1.545.000 TL olan fiyat, Şubat ayında 1.575.000 TL'ye yükseltildi.

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT modeli 1.590.000 TL'den 1.620.000 TL'ye,

1.8 Hybrid Passion e-CVT modeli 1.734.000 TL'den 1.769.000 TL'ye,

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT modeli 1.847.000 TL'den 1.884.000 TL'ye,

1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT modeli ise 1.874.800 TL'den 1.912.500 TL'ye yükseltildi.

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Ancak sadece fiyat güncellemesi değil, aynı zamanda engelli bireyleri de düşünen Toyota, özel bir kampanya ile engelli raporu bulunanlara ÖTV muafiyeti fırsatı sunuyor. Bu kampanya kapsamında, Corolla Cross'un başlangıç fiyatı olan 1.708.500 TL, engelli bireyler için 1.575.000 TL'ye düşürüldü. Bu avantajlı fırsat, Şubat ayı boyunca geçerli olacak.

Toyota'nın güncellenen fiyat listesi ve engelli bireylere yönelik sunulan ÖTV muafiyeti, otomobil tutkunlarını ve engelli vatandaşları bir araya getiriyor. Toyota Corolla Cross sahibi olmak isteyenler veya bu özel kampanyadan faydalanmak isteyen engelli bireyler, detaylı bilgilere Toyota Türkiye'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler. Bu kampanya, Toyota'nın sadece kaliteli araçlarıyla değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle de öne çıktığını gösteriyor.

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