Trabzon'da Gıda Denetimleri: 290 İşletmeye 21 milyon 412 bin 558 TL Ceza

Trabzon genelinde gıda güvenliğini sağlama amaçlı yürütülen denetimlerde, 290 işletmeye toplam 21 milyon 412 bin 558 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Denetim kapsamı ve sayısal veriler

İl genelinde 8 bin 859 gıda işletmesi ile 254 yem üretim ve satış işletmesi faaliyet göstermektedir. 2025 yılı boyunca, 86 gıda denetçisi tarafından gerçekleştirilen kontrollerde 12 bin 246 resmi kontrol ve denetim yapılmış, bin 262 numune alınmıştır.

Uygunsuzluklar ve uygulanan yaptırımlar

Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan ile Gıda ve Yem Şube Müdürü Ersin Yavuz Birkan liderliğindeki denetimler kapsamında; Türk Gıda Kodeksi’ne aykırılık, genel ve özel hijyen şartlarının ihlali, son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin piyasaya arzı ile taklit ve tağşiş yapılan gıdaların tespiti gibi uygunsuzluklar tespit edilmiştir. Bu sebeplerle 290 işletmeye toplam 21 milyon 412 bin 558 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Alo Gıda başvuruları ve son dönem verileri

Alo Gıda 174 hattına 2025 yılında yapılan 593 başvuru doğrultusunda gerçekleştirilen kontroller sonucunda 66 işletmeye 3 milyon 818 bin 364 TL idari yaptırım uygulanmıştır.

Son 4 aylık süreçte il genelinde 6 bin 39 gıda ve yem denetimi gerçekleştirilmiş, bu denetimler sonucunda 421 numune alınmış ve 124 işletmeye toplam 9 milyon 290 bin 710 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Denetimlerin detayları ve uygulanan yaptırımlar, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verileriyle kayıt altına alınmıştır.

