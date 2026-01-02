DOLAR
43,02 -0,14%
EURO
50,51 0,2%
ALTIN
6.049,54 -1,41%
BITCOIN
3.823.242,39 -0,69%

Trabzon'da Gıda Denetimleri: 290 İşletmeye 21 milyon 412 bin 558 TL Ceza

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2025 denetimlerinde 290 işletmeye toplam 21 milyon 412 bin 558 TL idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:17
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:17
Trabzon'da Gıda Denetimleri: 290 İşletmeye 21 milyon 412 bin 558 TL Ceza

Trabzon'da Gıda Denetimleri: 290 İşletmeye 21 milyon 412 bin 558 TL Ceza

Trabzon genelinde gıda güvenliğini sağlama amaçlı yürütülen denetimlerde, 290 işletmeye toplam 21 milyon 412 bin 558 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Denetim kapsamı ve sayısal veriler

İl genelinde 8 bin 859 gıda işletmesi ile 254 yem üretim ve satış işletmesi faaliyet göstermektedir. 2025 yılı boyunca, 86 gıda denetçisi tarafından gerçekleştirilen kontrollerde 12 bin 246 resmi kontrol ve denetim yapılmış, bin 262 numune alınmıştır.

Uygunsuzluklar ve uygulanan yaptırımlar

Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan ile Gıda ve Yem Şube Müdürü Ersin Yavuz Birkan liderliğindeki denetimler kapsamında; Türk Gıda Kodeksi’ne aykırılık, genel ve özel hijyen şartlarının ihlali, son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin piyasaya arzı ile taklit ve tağşiş yapılan gıdaların tespiti gibi uygunsuzluklar tespit edilmiştir. Bu sebeplerle 290 işletmeye toplam 21 milyon 412 bin 558 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Alo Gıda başvuruları ve son dönem verileri

Alo Gıda 174 hattına 2025 yılında yapılan 593 başvuru doğrultusunda gerçekleştirilen kontroller sonucunda 66 işletmeye 3 milyon 818 bin 364 TL idari yaptırım uygulanmıştır.

Son 4 aylık süreçte il genelinde 6 bin 39 gıda ve yem denetimi gerçekleştirilmiş, bu denetimler sonucunda 421 numune alınmış ve 124 işletmeye toplam 9 milyon 290 bin 710 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Denetimlerin detayları ve uygulanan yaptırımlar, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verileriyle kayıt altına alınmıştır.

TRABZON GENELİNDE GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN TRABZON İL TARIM...

TRABZON GENELİNDE GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, 2025 YILI BOYUNCA YÜRÜTÜLEN DENETİM FAALİYETLERİYLE DİKKAT ÇEKİCİ SONUÇLAR ELDE ETTİ.

TRABZON GENELİNDE GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN TRABZON İL TARIM...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Işıkhan: Engellilere 735 bin, Eski Hükümlülere 550 bin lira hibe — Başvurular bugün başlıyor
2
Akbank, ADB'den 100 Milyon ABD Doları ile Uluslararası Fonlamasını Güçlendirdi
3
Sarıgöl'ün Crimson Üzümleri: Soğuğa Dayanıklı ve Uzun Raf Ömrü
4
Kozan Portakalı Hasada Girdi: Bahçede Kilosu 10-13 TL
5
Trabzon'da Gıda Denetimleri: 290 İşletmeye 21 milyon 412 bin 558 TL Ceza
6
Erzurum Şenkaya'da 128 Yetiştiriciye Süt Sağım Makinesi Desteği
7
Tapuda rekor: 20 milyon 523 bin işlem ve 168 milyar 146 milyon TL harç geliri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları