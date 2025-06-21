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Trabzon'daki Kadın Kooperatiflerinin Hikayesi Belgeselde Anlatılacak

Trabzon'un Of ilçesindeki kadın ve özel gereksinimli bireylerin kooperatif çalışmaları belgesel ile tanıtılacak.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 12:15
Trabzon'daki Kadın Kooperatiflerinin Hikayesi Belgeselde Anlatılacak

Trabzon'da Kooperatif Üreticilerinin Hikayesi

Trabzon'un Of ilçesinde, kooperatif çatısı altında üretim yapan kadınlar ve özel gereksinimli bireylerin başarı hikayeleri, yeni bir belgesel ile kamuoyuna taşınıyor. Ticaret Bakanlığı'nın "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı" etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen belgeselin çekimleri, Karadeniz Bölgesi'nde devam ediyor.

Zirve İstihdam Kadın Girişimi Kooperatifi

Belgesel için yapılan çekimler, Of'taki Zirve İstihdam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi atölyesinde gerçekleştirildi. Burada, seramik ve dekoratif cam ürünleri hazırlayan kadınlar ile özel gereksinimli bireylerin hikayeleri kayıt altına alındı. Çekimlere, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Kooperatifler Dairesi Başkanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu da katıldı.

Kooperatif Başkanı Selma Uzunlar Nuhoğlu'nun Açıklamaları

Kooperatifin Başkanı Selma Uzunlar Nuhoğlu, 2023 yılında kadın istihdamını desteklemek amacıyla kurulan kooperatifin, ilerleyen dönemde özel gereksinimli bireylerle birlikte çalışabileceğini ifade etti. Atölyede seramik ve cam boyama gibi çeşitli aktivitelerin gerçekleştirildiğini belirten Nuhoğlu, bu çalışmaların özellikle kadınların ve özel gereksinimli bireylerin kendine güvenini artırdığını vurguladı.

Ticaret Bakanlığı'nın Desteği

Nuhoğlu, Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmaların kendilerine yön haritası oluşturma noktasında önemli katkılar sağladığını ifade ederek, yetkililere teşekkür etti. Kooperatifler Dairesi Başkanı Ayanoğlu, 2025 yılının "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan edilmesi nedeniyle kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması ve bu konudaki bilgilendirme faaliyetlerine önem verdiklerini söyledi.

Kooperatiflerin Toplumsal Rolü

Ayanoğlu, kooperatiflerin aynı zamanda toplumsal sorumluluk ilkesinin bir yansıması olduğunun altını çizerken, engelli annelerin bir araya gelerek çocuklarının el işçilikleri ile kendilerine güven kazandıkları bir ortamın sağlandığını belirtti. Kooperatiflerin daha görünür olması gerektiğini vurgulayan Ayanoğlu, Ticaret Bakanlığı olarak kadın girişim ve işletme kooperatiflerini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Trabzon'un Of ilçesinde kooperatif çatısı altında üretim yapan kadın ve özel gereksinimli...

Trabzon'un Of ilçesinde kooperatif çatısı altında üretim yapan kadın ve özel gereksinimli bireylerin çalışmalarını kamuoyuna anlatmak amacıyla tanıtım filmi çekildi. Çalışma kapsamında, Of'taki Zirve İstihdam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında oluşturulan atölyede seramik ve dekoratif cam ürünleri hazırlayan kadınların ve özel gereksinimli bireylerin başarı hikayesi de kayıt altına alındı.

Trabzon'un Of ilçesinde kooperatif çatısı altında üretim yapan kadın ve özel gereksinimli...

Trabzon'un Of ilçesinde kooperatif çatısı altında üretim yapan kadın ve özel gereksinimli bireylerin çalışmalarını kamuoyuna anlatmak amacıyla tanıtım filmi çekildi. Çalışma kapsamında, Of'taki Zirve İstihdam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında oluşturulan atölyede seramik ve dekoratif cam ürünleri hazırlayan kadınların ve özel gereksinimli bireylerin başarı hikayesi de kayıt altına alındı.

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