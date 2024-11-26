Trump, Meksika ve Kanada'ya Yüzde 25 Tarife, Çin'e Ek Yüzde 10 Gümrük Vergisi Uygulayacak

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, görevi devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25 tarife uygulayacağını ve Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini duyurdu.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden, sınır güvenliğini artırmak ve ülkeye fentanil ve uyuşturucu ihracatını engellemek amacıyla yapacağı yeni tarife planlarını paylaştı. Meksika ve Kanada üzerinden artan suç ve uyuşturucu akışına dikkat çeken Trump, "Meksika'dan gelen ve binlerce kişiden oluşan kervanın şu anda açık olan ABD sınırından geçme arayışının durdurulamaz göründüğünü" ifade etti.

Trump, "20 Ocak'ta ilk kararnamelerimden biri olarak, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye gelen tüm ürünlere ve saçma açık sınırlarına yüzde 25'lik bir tarife uygulamak için gerekli tüm belgeleri imzalayacağım" dedi. Bu tarifelerin, uyuşturucu ve yasa dışı yabancı akınını durdurana kadar devam edeceğini vurguladı.

Meksika ve Kanada'nın sorunu çözme konusunda sahip oldukları güce dikkat çeken Trump, "Onlardan bu gücü kullanmalarını talep ediyoruz ve bunu yapana kadar çok büyük bir bedel ödemelerinin zamanı gelmiştir" şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, Çin ile de uyuşturucu akışı üzerine sayısız görüşme yaptığını belirterek, "Çin temsilcileri bana, uyuşturucu satıcılarına en yüksek cezanın uygulanacağını ve bunun için en radikal önlemleri alacaklarını söylediler, ancak bu hiç gerçekleşmedi ve uyuşturucular, çoğunlukla Meksika üzerinden, ülkemize akmaya devam ediyor" dedi. "Bunu durdurana kadar, Çin'den gelen tüm ürünlerinde ek olarak yüzde 10 tarife uygulayacağız" ifadelerini ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.