TSÜAB Geleneksel İftar Programı ve GDO'lu Tohum Tartışmaları

TSÜAB Geleneksel İftar Programı Düzenlendi

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB), geleneksel iftar programını Ankara Hakimevi Sosyal Tesisleri'nde düzenledi. Programın ev sahipliğini TSÜAB Başkanı Yıldıray Gençer üstlendi. Genel tohumculuk sektörü hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Gençer, programda hibrit tohum ile GDO'lu tohum arasındaki karışıklığa dikkat çekti.

GDO'lu Tohum Yasaklı

Gençer, yaptığı açıklamada, GDO'lu tohumun Biyogüvenlik Kanunu ile yasaklandığını vurgulayarak, “Ülkemizde bir tohumun dahi üretimi, ihracatı, ithalatı ya da ticareti söz konusu değil.” ifadelerini kullandı. Hibrit tohumların doğal olduğunu belirten Gençer, hibrit ve GDO'nun sıkça karıştırıldığını söyledi.

Türkiye İhracatçı Konumda

TSÜAB Başkanı, 2022'den itibaren Türkiye'nin net ihracatçı konumuna geldiğini ve 100'den fazla ülkeye tohum satıldığını, bunun sonucunda 300 milyon doların üzerinde dış ticaret fazlası elde edildiğini ifade etti. Gençer, gıda güvenliğini tehlikeye atmadan AR-GE ve ıslah çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirtti.

Virüslü Domatesler ve Gümrük Kontrolleri

“Virüslü domateslerin” geri gönderilmesine dair değerlendirmelerde bulunan Gençer, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün bitki sağlığı sertifikaları düzenlediğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sınırdaki analize yönelik sıkı denetimlerinin olduğunu belirterek, gümrüğe gelen tohumların denetim sonucu yakalandığını ve menşei ülkesine iade edildiğini açıkladı.

Dünya Tohumculuk Kongresi

Gençer, ayrıca Dünya Tohumculuk Kongresi’nin 19-21 Mayıs'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğini hatırlatarak, etkinliğin sektörü dünya çapında tanıtma fırsatı sunacağını ifade etti.