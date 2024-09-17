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TÜBİTAK Başkanlığına Prof. Dr. Orhan Aydın Atandı

Prof. Dr. Orhan Aydın, TÜBİTAK Başkanlığı görevini devraldı ve başarılı projelere odaklanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 15:46
TÜBİTAK Başkanlığına Prof. Dr. Orhan Aydın Atandı

TÜBİTAK Başkanlığına atanan Prof. Dr. Orhan Aydın görevi devraldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığına atanan Prof. Dr. Orhan Aydın, bu görevi vekaleten yürüten İsmail Doğan'dan devraldı. Devir teslim töreni, TÜBİTAK'ın Gebze Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Aydın’ın Törendeki Açıklamaları

Törende bir konuşma yapan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür ederek şunları söyledi:

"TÜBİTAK, çok güzide bir kurum. Ülkemizin araştırma ekosisteminin en önemli ve öncü kurumudur. Son yıllarda önemli işler başarıldı. Bu kuruluş, birçok alanda Türkiye'nin kalkınmasına destek veren bir mekanizmadır. Bu nedenle aldığım görev benim için büyük bir onurdur."

Gelecek Hedefleri

Aydın, görevde kalmayı hedeflediği sürede başarılı işlere imza atacağından ümitli olduğunu vurguladı:

"Burada edindiğim tecrübe ve hafızadan faydalanarak, birlikte çalışarak önemli başarılar elde edeceğimize yürekten inanıyorum. Aklımızın ve kalbimizin ortak ikliminde enerjimizi birleştirerek güzel projelere imza atacağız."

Deneyimli Bir Ekip İle Çalışma

Aydın, deneyimli bir ekiple çalışacak olmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, TÜBİTAK Başkan Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Mesut Güner ve İsmail Doğan ile birlikte çalışacağından dolayı kendini şanslı hissettiğini ifade etti.

Prof. Dr. Orhan Aydın, 14 Eylül tarihinde TÜBİTAK Başkanlığına atanmış, Prof. Dr. Mesut Güner Başkan Yardımcılığına, Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmiştir. İsmail Doğan, 16 Ağustos tarihinde eski başkan Prof. Dr. Hasan Mandal'ın İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğüne atanmasının ardından TÜBİTAK Başkanlığı görevini vekaleten üstlenmiştir.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığına atanan Prof. Dr. Orhan...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığına atanan Prof. Dr. Orhan Aydın, görevi, başkanlığı vekaleten yürüten İsmail Doğan'dan devraldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığına atanan Prof. Dr. Orhan...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığına atanan Prof. Dr. Orhan Aydın, görevi, başkanlığı vekaleten yürüten İsmail Doğan'dan devraldı.

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