Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Ocak-Eylül'de %9,15 Büyüdü

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Eylül 2025 verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %9,15 artarak 927.647 adede yükseldi.

Ocak-Eylül Dönemi Satış Rakamları

Otomobil satışları aynı dönemde %9,98 artışla 742.687 olurken, hafif ticari araç satışları %5,92 yükselerek 184.960 seviyesine çıktı. Toplam pazar hacmi ise 927.647 olarak kaydedildi.

Eylül Ayı Performansı

Eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı ayına göre %25,71 artışla 110.302 adede ulaştı. Aynı dönemde otomobil satışları %26,77 artarak 88.274, hafif ticari araç pazarı ise %21,66 büyüyerek 22.028 adet oldu.

Segment ve Gövde Dağılımı

Pazarın %82,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 416.257 adetle %56 pay, B segmenti otomobiller ise 191.817 adetle %25,8 pay aldı.

Gövde tiplerine göre en çok tercih edilen araçlar SUV'lar oldu: %62,7 pay ve 465.791 satışla SUV, ardından %22,3 pay ve 165.308 satışla sedan ve %14,1 pay ile 104.461 adetle hatchback (H/B) modeller geldi.

Yakıt Türleri ve Elektrikli Araçlar

Benzinli otomobil satışları 345.838 adet ve %46,6 pay, hibrit otomobil satışları 198.174 adet ve %26,7 pay, elektrikli otomobil satışları 133.781 adet ve %18 pay aldı. Dizel otomobil satışları 58.695 adet (%7,9), otogazlı otomobil satışları ise 6.199 adet (%0,8) olarak kaydedildi.

Elektrikli otomobillerde de yükseliş göze çarpıyor: 160 kW altı elektrikli otomobil satışları %100,5 artışla %13,3 paya, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları ise %203 artışla %4,7 paya ulaştı.

Motor Hacmi ve Şanzıman Tercihleri

Motor hacmine göre 1400 cc altındaki otomobil satışları %18,5 azalarak %33,6 pay, 1400-1600 cc aralığı %19,1 azalarak %20,9 pay aldı. 1600-2000 cc aralığı satışları %2,6 artışla %0,6 pay, 2000 cc üstü otomobiller ise %24,3 yükselerek %0,2 pay edindi.

Şanzıman tercihlerinde otomatikler hakim: otomatik şanzımanlı otomobiller 700.465 adetle satışların %94,3'ünü, manuel şanzımanlı otomobiller ise 42.222 adetle %5,7'sini oluşturdu.

Hafif Ticari Araçlarda Gövde Tercihleri

Hafif ticari araç pazarında van gövde tipi %74 pay ve 136.801 adetle en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi %9,8 pay ve 18.102 adetle ikinci sırada yer aldı.