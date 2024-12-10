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TÜİK Ekim Ayı Dış Ticaret Endeksleri Açıklandı: İhracat ve İthalat Artışı

TÜİK, Ekim ayı dış ticaret endekslerini duyurdu. İhracat birim değer endeksi %3,8, ithalat birim değer endeksi ise %3,9 arttı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:42
TÜİK Ekim Ayı Dış Ticaret Endeksleri Açıklandı: İhracat ve İthalat Artışı

TÜİK Ekim Ayı Dış Ticaret Endekslerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre %3,8 artış gösterirken, ithalat birim değer endeksi de %3,9 yükseldi.

İhracat ve İthalat Endekslerindeki Değişiklikler

Ekim 2023 verilerine göre, ihracat birim değer endeksi gıda, içecek ve tütünde %13; ham maddelerde (yakıt hariç) %7; imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3 artış kaydetti. Bununla birlikte, yakıtlarda %9,3 azalış görüldü.

İthalat birim değer endeksi de, gıda, içecek ve tütün grubunda %6,4; ham maddelerde %4,6; imalat sanayisinde ise %2,6 artarken, yakıtlarda %4,7 düşüş yaşamıştır.

Miktar Endeksleri Üzerindeki Etkiler

İhracat miktar endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla %0,7 düşerken, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde %9,1; yakıtlarda ise %17,4 azalma gözlemlendi. Ham maddelerde %0,9 ve imalat sanayisinde %5,8 artış yaşandı.

Öte yandan, ithalat miktar endeksi ekimde yıllık bazda %3,7 azalmıştır. Bu sayede gıda, içecek ve tütünde %3,9; ham maddelerde %6; yakıtlarda %2,7 azalma kaydedilirken, imalat sanayisinde %0,4 artış yaşandı.

Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veri setine göre, Eylül'de 148 olan ihracat miktar endeksi, ekimde %1,3 azalarak 146,1 olarak hesaplandı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, geçen yıl ekimde 162,6 olan ihracat miktar endeksi %4,6 azalışla 155,1 oldu.

Son olarak, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, Eylülde 117,3 olan ithalat miktar endeksi %6,5 artarak 124,9'a yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl ekimde 123,9 olan endeks %2,2 azalarak bu yılın aynı ayında 121,1 olarak hesaplandı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yıl ekimde 86,1 olan dış ticaret haddi, 0,1 puan azalarak bu yılın aynı ayında 86 olarak kayıtlara geçmiştir.

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