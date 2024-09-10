TÜİK Temmuz Dış Ticaret Endekslerini Açıkladı

TÜİK Temmuz Ayı Dış Ticaret Endekslerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının Temmuz ayına ait dış ticaret endekslerini açıkladı.

İhracat ve İthalat Birim Değeri

Verilere göre, ihracat birim değer endeksi Temmuz 2023'te, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0,9 oranında yükseldi. Aynı dönemde ithalat birim değer endeksi ise %3,1 artış gösterdi.

İhracat birim değeri, özellikle gıda, içecek ve tütün kategorilerinde %8,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,4 yükseldi. Buna karşın yakıtlarda %0,7 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1 düşüş kaydedildi.

Miktar Endeksleri

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre %12,8 oranında artış gösterdi. Ancak bu dönemde gıda, içecek ve tütünlerde %1,9, yakıtlarda %4,5 azalmalar gözlemlendi. Ham maddelerde %6,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) %15,2 artış gerçekleşti.

Öte yandan, ithalat miktar endeksi ise bu yılın Temmuz ayında yıllık bazda %10,5 seviyesinde azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünlerde %17,1, ham maddelerde %5,5, yakıtlarda ise %4,1 azalma yaşandı.

Mevsim ve Takvim Etkisi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerde, ihracat miktar endeksi Haziran ayında 153,4 iken Temmuz'da %1,6 azalışla 150,9 olarak belirlendi. Takvim etkisinden arındırıldığında, geçen yıl Temmuz'da 141,6 olan endeks, %4,1 artarak 147,4'e çıkmıştır.

İthalat miktar endeksi de Haziran'da 121,9'dan %3,9 azalarak Temmuz'da 117,2 seviyesine geriledi. Takvim etkisinden arındırıldığında ise geçen yıl Temmuz'da 143,1 olan endeks bu yıl %13,2 azalarak 124,2 olarak hesaplandı.

Dış Ticaret Haddi

Son olarak, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, geçen yıl Temmuz'da 90 iken, bu yılın aynı ayında 1,9 puan azalarak 88,1 olarak kaydedildi.