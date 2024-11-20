Tüketiciyi Aldatan Reklamlara 224 Milyon Lira Ceza Uygulandı

Tüketicileri Aldatan Reklamlara Ağır Cezalar

Türkiye'de, Reklam Kurulu, 2023 yılının ilk 11 ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplamda 224 milyon lira ceza uyguladı. Kurul, bu dönemde 1704 dosya hakkında değerlendirme yaptı ve 1509 dosya için durdurma kararı aldı.

Kasım Ayı İncelemeleri

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kurulun kasım ayı toplantısında, tüketicileri yanıltan reklamlar ile haksız ticari uygulamaların incelendiği vurgulandı. Bu ay ele alınan 164 dosyadan 151'i mevzuata aykırı bulundu. Bu sebeple 19 milyon 616 bin 776 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Erişim Engeli ve Diğer Tedbirler

Ayrıca, eksik bilgilendirme nedeniyle müdahale edilmesi gereken 2 dosya durdurulurken, 29 dosya için de erişimin engellenmesine yönelik müeyyideler kararlaştırıldı. Yılın 11 ayında, Reklam Kurulu tarafından toplamda 223 milyon 939 bin 186 lira idari para cezası uygulandı.

İndirimli Satışlar Üzerine Uyarılar

Açıklamada, indirimli satışlara yönelik reklam ve ticari uygulamaların da incelendiği belirtildi. Yapılan incelemelerde 14 dosyadan 12'si aykırı bulundu. Kasım indirimlerinin devam ettiğine vurgu yapılarak tüketicilere şu uyarılar yapıldı:

Alışveriş öncesinde ihtiyaçlarınızı net olarak belirleyin.

Satıcı veya sağlayıcı hakkında ön inceleme yapın.

Satın almayı düşündüğünüz ürün veya hizmetin fiyatlarını karşılaştırın.

İndirim oranlarına dikkat edin.

İnternet sitesi adresinin satıcıya ait olup olmadığını kontrol edin.

Sosyal medya üzerinden yönlendirilen sayfalara dikkat edin.

SSL sertifikası ve 3D güvenlik gibi güvenlik unsurlarını kontrol edin.

Ödeme yapmadan önce gerekli ön bilgileri ayrıntılı okuyun.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.