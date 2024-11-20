DOLAR
34,55 -0,24%
EURO
36,6 -0,03%
ALTIN
2.919,5 -0,05%
BITCOIN
3.202.897,92 -0,22%

Tüketiciyi Aldatan Reklamlara 224 Milyon Lira Ceza Uygulandı

Reklam Kurulu, yılın 11 ayında tüketiciyi aldatıcı reklamlara toplamda 224 milyon lira ceza verdi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 09:18
Tüketiciyi Aldatan Reklamlara 224 Milyon Lira Ceza Uygulandı

Tüketicileri Aldatan Reklamlara Ağır Cezalar

Türkiye'de, Reklam Kurulu, 2023 yılının ilk 11 ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplamda 224 milyon lira ceza uyguladı. Kurul, bu dönemde 1704 dosya hakkında değerlendirme yaptı ve 1509 dosya için durdurma kararı aldı.

Kasım Ayı İncelemeleri

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kurulun kasım ayı toplantısında, tüketicileri yanıltan reklamlar ile haksız ticari uygulamaların incelendiği vurgulandı. Bu ay ele alınan 164 dosyadan 151'i mevzuata aykırı bulundu. Bu sebeple 19 milyon 616 bin 776 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Erişim Engeli ve Diğer Tedbirler

Ayrıca, eksik bilgilendirme nedeniyle müdahale edilmesi gereken 2 dosya durdurulurken, 29 dosya için de erişimin engellenmesine yönelik müeyyideler kararlaştırıldı. Yılın 11 ayında, Reklam Kurulu tarafından toplamda 223 milyon 939 bin 186 lira idari para cezası uygulandı.

İndirimli Satışlar Üzerine Uyarılar

Açıklamada, indirimli satışlara yönelik reklam ve ticari uygulamaların da incelendiği belirtildi. Yapılan incelemelerde 14 dosyadan 12'si aykırı bulundu. Kasım indirimlerinin devam ettiğine vurgu yapılarak tüketicilere şu uyarılar yapıldı:

  • Alışveriş öncesinde ihtiyaçlarınızı net olarak belirleyin.
  • Satıcı veya sağlayıcı hakkında ön inceleme yapın.
  • Satın almayı düşündüğünüz ürün veya hizmetin fiyatlarını karşılaştırın.
  • İndirim oranlarına dikkat edin.
  • İnternet sitesi adresinin satıcıya ait olup olmadığını kontrol edin.
  • Sosyal medya üzerinden yönlendirilen sayfalara dikkat edin.
  • SSL sertifikası ve 3D güvenlik gibi güvenlik unsurlarını kontrol edin.
  • Ödeme yapmadan önce gerekli ön bilgileri ayrıntılı okuyun.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yurt Dışı ÜFE Ekim'de Yıllık %30,70 Arttı
2
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı
3
Eylül'de Tarımsal Girdi Fiyatları Yüksek Artış Gösterdi
4
Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketiminde Günlük Veriler
5
Asya Borsaları Pozitif Seyir İzlerken, Japonya Düşüşte
6
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
7
Kimliğiyle başvuran o tarihte 7.609 TL ödeme alacak! Tek şart bile yetiyor

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek