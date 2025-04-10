Türk Mühendislerden Özgün İlaçlama Makinesi Tarım Fuarında Bayram Ettiriyor

21. Konya Tarım Fuarı'nda Ilgi Çeken Yenilik

Konya'da düzenlenen 21. Tarım Fuarı, yenilikçi bir ürüne ev sahipliği yaptı. Yerli mühendisler tarafından üretilen kendi yürür ilaçlama makinesi, fuarın gözde atraksiyonlarından biri oldu. KOSGEB desteği ile hayata geçirilen bu makine, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı.

İlaçlama Sürecinde Devrim Niteliğinde Teknoloji

Otomatik kontrol sistemleri ile donatılan ilaçlama makinesi, traktör gibi harici bir araca ihtiyaç duymadan bağımsız bir şekilde çalışabiliyor. GPS destekli teknolojisi sayesinde ilaçlama miktarı ve alanı hassas bir şekilde ayarlanabiliyor. Bu sayede gereksiz ilaç kullanımını azaltarak ürünlerde ilaç kalıntısı ihtimalini en aza indiriyor.

İthalatın Önüne Geçme Hedefi

Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şenol Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım makineleri sektöründe 50 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirtti. Önal, bu makinenin Türkiye'de ilk kez üretildiğini vurgulayarak, "Ülkemizde tarım makineleri ithalatında en önemli payı 120 beygir üzeri traktörler alıyor. Bu makine ile ithalatın önüne geçmeyi umut ediyoruz," dedi.

İhracat Potansiyeli ve Çok Yönlülük

Önal, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu makine, sadece ithalatı azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda ihracat potansiyeline de sahip. Üzerinde yapılabilecek modifikasyonlarla mineral gübre atma makinesine dönüşebilmesi, çiftçilere birçok avantaj sunuyor. Çiftçiler artık ikinci bir traktöre ihtiyaç duymayacaklar."

Uluslararası İlgi ve Gelecek Vizyonu

Tarım sektöründe ilaçlama makinesine olan ilginin yüksek olduğunu dile getiren Önal, Afrika ülkelerinden ve Kazakistan'dan gelen heyetlerin makine hakkında bilgi aldığını belirtti. Önal, "Tarım alanında çalışanların yaş ortalaması 60'a yaklaştı. Bu durum, doğru dozajda ve zamanında ilaçlama yapmanın önemini artırıyor. Kendi imkanlarımızla bu üretimi yapabilmek ise çok kıymetli," ifadelerini kullandı.

Konya'da tarım makineleri imal eden bir şirket tarafından üretilen "kendi yürür ilaçlama makinesi", 21. Konya Tarım Fuarı'nda yerli ve yabancı yatırımcıların beğenisini kazandı. Tarım, tarımsal mekanizasyon ve tarla teknolojileri alanında Türkiye'deki en önemli fuar olan Konya Tarım Fuarı'nda görücüye çıkan ilaçlama makinesi, traktör gibi harici bir araca ihtiyaç duymadan çalışabilme özelliğine sahip.

Konya'da tarım makineleri imal eden bir şirket tarafından üretilen "kendi yürür ilaçlama makinesi", 21. Konya Tarım Fuarı'nda yerli ve yabancı yatırımcıların beğenisini kazandı. Tarım, tarımsal mekanizasyon ve tarla teknolojileri alanında Türkiye'deki en önemli fuar olan Konya Tarım Fuarı'nda görücüye çıkan ilaçlama makinesi, traktör gibi harici bir araca ihtiyaç duymadan çalışabilme özelliğine sahip.