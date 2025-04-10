DOLAR
37,95 0,11%
EURO
42,02 -0,82%
ALTIN
3.790,93 -0,81%
BITCOIN
3.087.862,37 1,92%

Türk Mühendislerden Özgün İlaçlama Makinesi Tarım Fuarında Bayram Ettiriyor

21. Konya Tarım Fuarı'nda sergilenen Türk yapımı ilaçlama makinesi, yatırımcıların büyük ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 12:12
Türk Mühendislerden Özgün İlaçlama Makinesi Tarım Fuarında Bayram Ettiriyor

21. Konya Tarım Fuarı'nda Ilgi Çeken Yenilik

Konya'da düzenlenen 21. Tarım Fuarı, yenilikçi bir ürüne ev sahipliği yaptı. Yerli mühendisler tarafından üretilen kendi yürür ilaçlama makinesi, fuarın gözde atraksiyonlarından biri oldu. KOSGEB desteği ile hayata geçirilen bu makine, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı.

İlaçlama Sürecinde Devrim Niteliğinde Teknoloji

Otomatik kontrol sistemleri ile donatılan ilaçlama makinesi, traktör gibi harici bir araca ihtiyaç duymadan bağımsız bir şekilde çalışabiliyor. GPS destekli teknolojisi sayesinde ilaçlama miktarı ve alanı hassas bir şekilde ayarlanabiliyor. Bu sayede gereksiz ilaç kullanımını azaltarak ürünlerde ilaç kalıntısı ihtimalini en aza indiriyor.

İthalatın Önüne Geçme Hedefi

Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şenol Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım makineleri sektöründe 50 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirtti. Önal, bu makinenin Türkiye'de ilk kez üretildiğini vurgulayarak, "Ülkemizde tarım makineleri ithalatında en önemli payı 120 beygir üzeri traktörler alıyor. Bu makine ile ithalatın önüne geçmeyi umut ediyoruz," dedi.

İhracat Potansiyeli ve Çok Yönlülük

Önal, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu makine, sadece ithalatı azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda ihracat potansiyeline de sahip. Üzerinde yapılabilecek modifikasyonlarla mineral gübre atma makinesine dönüşebilmesi, çiftçilere birçok avantaj sunuyor. Çiftçiler artık ikinci bir traktöre ihtiyaç duymayacaklar."

Uluslararası İlgi ve Gelecek Vizyonu

Tarım sektöründe ilaçlama makinesine olan ilginin yüksek olduğunu dile getiren Önal, Afrika ülkelerinden ve Kazakistan'dan gelen heyetlerin makine hakkında bilgi aldığını belirtti. Önal, "Tarım alanında çalışanların yaş ortalaması 60'a yaklaştı. Bu durum, doğru dozajda ve zamanında ilaçlama yapmanın önemini artırıyor. Kendi imkanlarımızla bu üretimi yapabilmek ise çok kıymetli," ifadelerini kullandı.

Konya'da tarım makineleri imal eden bir şirket tarafından üretilen "kendi yürür ilaçlama...

Konya'da tarım makineleri imal eden bir şirket tarafından üretilen "kendi yürür ilaçlama makinesi", 21. Konya Tarım Fuarı'nda yerli ve yabancı yatırımcıların beğenisini kazandı. Tarım, tarımsal mekanizasyon ve tarla teknolojileri alanında Türkiye'deki en önemli fuar olan Konya Tarım Fuarı'nda görücüye çıkan ilaçlama makinesi, traktör gibi harici bir araca ihtiyaç duymadan çalışabilme özelliğine sahip.

Konya'da tarım makineleri imal eden bir şirket tarafından üretilen "kendi yürür ilaçlama...

Konya'da tarım makineleri imal eden bir şirket tarafından üretilen "kendi yürür ilaçlama makinesi", 21. Konya Tarım Fuarı'nda yerli ve yabancı yatırımcıların beğenisini kazandı. Tarım, tarımsal mekanizasyon ve tarla teknolojileri alanında Türkiye'deki en önemli fuar olan Konya Tarım Fuarı'nda görücüye çıkan ilaçlama makinesi, traktör gibi harici bir araca ihtiyaç duymadan çalışabilme özelliğine sahip.

İLGİLİ HABERLER

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Mühendislerden Özgün İlaçlama Makinesi Tarım Fuarında Bayram Ettiriyor
2
Bakan Uraloğlu'ndan 'Yeni İpek Yolu' Projesi Açıklamaları
3
Konya Tarım Fuarı'nda Ziyaretçi Akını Sürüyor
4
Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği'nden Sahte Bal Uyarısı
5
TÜREB Heyeti Kopenhag'da Deniz Üstü Rüzgar Santralini İnceledi
6
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yarın 3.400 Lira!
7
TCMB Mart Raporu: Üretici Enflasyonundaki Düşüş Eğilimi Sürüyor.

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor

Niğde, Kayseri ve Sivas İçin Meteoroloji'den Kar Alarmı

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

1-2-3 Çocuklu Hanelere 5.000 TL Destek Paketi

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak