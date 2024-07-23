Türk Telekom Prime Ailesi için Yeni Tarifeler

Türk Telekom'un Yeni Ailece Prime Tarifeleri

Türk Telekom, Prime kullanıcılarına yönelik yeniliklerini duyurdu. Ailece Prime Düşün tarifeleri, aile bireyleri için özel avantajlarla dolu.

Ailece Prime ile Farklı Avantajlar

Ailece Prime Düşün tarifeleri sayesinde, aile üyeleri ve kendini aile gibi hisseden gruplar, tek bir tarife ve fatura ile ihtiyaçlarını yönetebiliyor. Fatura sahibi dışında en fazla 4 kişi, belirli bir ücretle bu tarifeye katılabiliyor.

Tarife Seçenekleri ve İçerikler

Ailece Prime Düşün portföyünde üç farklı seçenek mevcut: Ailece Prime Düşün 30GB, Ailece Prime Düşün 50GB ve Ailece Prime Düşün 100GB. Bu tarifeler, 30GB, 50GB ve 100GB internet kullanımı sunuyor.

İçerik içerisinde 5.000 dakika, 1.000 SMS hakkı ve grup içi sınırsız konuşma da bulunuyor. Müşteriler, ortak internet, dakika, SMS kullanımı gibi haklardan yararlanabilir.

Ek olarak, tarifeyi numara taşıma ya da yeni hat alma yoluyla tercih edenler için %15 ek indirim fırsatı sunuluyor.

Özel Fırsatlar ve İndirimler

Tarihi özel fırsatlar, kullanıcılara seyahat, yeme-içme, kişisel gelişim gibi birçok sektörde avantajlar sunuyor. Bunun yanı sıra, Türk Telekom Prime kullanıcıları çarşamba günleri Biletix'ten aldıkları biletlerde %30 indirim, Atatürk Kültür Merkezi etkinliklerinde ise %50 indirim fırsatını yakalayabiliyor.

Ayrıca, Migros'ta 1.000 lira ve üzeri alışveriş yapanlar 200 Money hediyesi kazanıyor. İSPARK otoparklarında her ay 2 kez ücretsiz park etme hakkı ve Espressolab mağazalarında haftalık bir kahve hediyesi gibi ek fırsatlar da mevcut.