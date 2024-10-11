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Türk ve Alman Gazeteciler İklim Değişikliği Konferansında Bir Araya Geldi

Antalya'da düzenlenen seminerde Türk ve Alman basın mensupları iklim değişikliği ve gazetecilik üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 10:14
Türk ve Alman Gazeteciler İklim Değişikliği Konferansında Bir Araya Geldi

İklim Gazeteciliği Semineri Antalya'da Başladı

Türk ve Alman basın mensupları, iklim gazeteciliği alanında bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Antalya'da bir araya geldi.

Prof. Dr. Levent Kurnaz'ın Vurguları

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, sıcaklık dalgalanmalarının insan hayatını olumsuz etkileyebileceğini belirterek, "Küresel sıcaklık değişimleri, tahmin yeteneğimizi kısıtlayarak insan yaşamını tehdit ediyor," şeklinde konuştu.

İklim Krizi ve Enerji Sistemleri

Kurnaz, iklim krizinin çözümünün enerji sistemlerini yenilemekten geçtiğinin altını çizerek, hükümetlerarası iklim değişikliği panelinin IPCC raporlarına atıfta bulundu. Kurnaz, "İklim değişikliğinin %64'ü karbondioksit kaynaklı. Eğer fosil yakıt kullanımını azaltabilirsek, sorunları ortadan kaldırabiliriz," ifadelerini kullandı.

Gençler İçin Eğitim Önemi

Kurnaz, iklim değişikliği konusunun ciddiyetine dikkat çekerek, gençlerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. "Eğitim, bu sorunun çözümünde kritik bir role sahiptir. Geleceğimizi korumak için harekete geçmeliyiz," dedi.

Analizler ve Gözlemler

Eğitim ve iklim politikaları üzerine çalışan enerji uzmanı Önder Algedik, Türkiye'nin iklim politikalarını Almanya ile karşılaştırarak, iklimin değişme hızının tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade etti. İki ülkenin sıcaklık ortalamalarındaki artışı vurgulayan Algedik, iklim gazeteciliğinin bu bağlamda önemine değindi.

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