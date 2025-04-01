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Türkiye'de 2,5 Milyar Dolarlık Geri Dönüşüm Potansiyeli

Türkiye, evsel atıklarında 2,5 milyar dolarlık geri dönüşüm potansiyeline sahip. Geri dönüşüm oranı ise yüzde 25.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 11:11
Türkiye'de 2,5 Milyar Dolarlık Geri Dönüşüm Potansiyeli

Türkiye'de Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Potansiyeli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkanı Ali Kantur, Türkiye'de yılda yaklaşık 30 milyon ton civarında evsel atık çıktığını ve bunların sadece yüzde 25'inin geri dönüştürüldüğünü açıkladı.

Kantur, bu konu hakkında yaptığı değerlendirmelerde, atık yönetiminin öneminin son yıllarda giderek arttığını vurgulayarak, "Dünyanın günden güne kirlendiğini belirterek, kirletmeyi azaltabilmek için atıklarla ilgili birtakım programlar yapmamız ve bunları takip etmemiz gerekiyor. Evsel atıklar birinci planda problem olarak görünüyor. Çünkü bunların içinden elektronik atık da çıkabiliyor," diye konuştu.

Atıkların Ayrıştırılmasının Önemi

Kantur, atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemine dikkat çekerek, bu atıkları ayrı ayrı toplayacak bir sistemin oluşturulması gerektiğini ifade etti. Türkiye’deki evsel atıkların 2,5 milyar dolarlık geri dönüşüm potansiyeli bulunduğunu söyleyen Kantur, ayrıca elektronik atıkların da ayrı toplanması gerektiğini, zira bunların içinde nadir elementler ve değerli malzemeler bulunduğunu belirtti.

Kantur, atıkların toplanması için depozito sisteminin önemine de değinerek, bununla ilgili pilot uygulamaların devam ettiğini ve yıl sonuna kadar yaygınlaşacağını ifade etti. İçecek şişeleri, cam atıklar ve yemeklik yağların toplanmasının önemli olduğunu ekledi.

Geri Dönüşüm İhtiyacı

Kantur, tüm sektörlerin geri dönüşüme ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, "Bazı ürünlerin satılabilmesi için belirli oranda geri dönüşüm malzemesi kullanma zorunluluğu gelebilir," dedi. Ayrıca, geri dönüşüm tesislerinin destek beklediğini ve atık-geri dönüşüm işlemlerinin yaygınlaşması için ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

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