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Türkiye'de Ekim Ayında İşsizlik Oranı %8,8'e Yükseldi

Türkiye'de işsizlik oranı ekimde %8,8 olarak belirlenirken, işsiz sayısı 3 milyon 175 bin kişiye ulaştı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:16
Türkiye'de Ekim Ayında İşsizlik Oranı %8,8'e Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim Ayı İş Gücü İstatistiklerini Açıkladı

Türkiye'de işsizlik oranı, geçen aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,8 seviyesinde kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, işsiz sayısı 3 milyon 175 bin kişiye yükseldi.

İşsizlik Oranı ve Cinsiyet Dağılımı

15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, Ekim ayında bir önceki aya kıyasla 61 bin kişi artış gösterdi. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,3 puan artış gösterdi. Cinsiyet bazında ise işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda ise yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

Genç Nüfusta İşsizlik Durumu

15–24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, Ekim ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda ise yüzde 23,9 olarak hesaplandı.

Revize Veriler

TÜİK, işsizlik oranları ile ilgili bazı aylara yönelik verileri revize etti. Aşağıda, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları yer almaktadır:

Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202211,110,711,110,910,910,210,29,810,110,311,0
20239,610,010,110,19,69,49,39,29,18,59,0
20249,08,78,68,68,59,28,88,68,78,88,8

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