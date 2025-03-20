Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de günlük elektrik üretimi 995 bin 201 megavatsaat, tüketim ise 984 bin 586 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 10:15
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye, dün 995 bin 201 megavatsaat elektrik üretti. Elektrik tüketimi ise 984 bin 586 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından paylaşılan günlük rapordan elde edildi.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Saatleri

Günün saatlik tüketim verilerine göre, en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 865 megavatsaat ile 12.00'de kaydedilirken, en düşük tüketim ise 33 bin 686 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde En Çok Hangi Kaynaklar Kullanıldı?

Elektik üretiminde en büyük payı rüzgar santralleri yüzde 22 ile alırken, bunu yüzde 19,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,8 ile doğal gaz santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Dün, Türkiye 13 bin 555 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 2 bin 942 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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