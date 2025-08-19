Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 131 bin 686 megavatsaat, tüketim 1 milyon 113 bin 940 megavatsaat

Türkiye'de Günlük Elektrik Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 131 bin 686 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 113 bin 940 megavatsaat olarak kayda geçti.

Veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından paylaşıldı.

Saatlik Tüketim

Dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 344 megavatsaat ile 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 895 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Üretim Kaynakları ve Dış Ticaret

Üretimde ilk sırada %29,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu %20,8 ile ithal kömür santralleri ve %12,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 2 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 273 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.