DOLAR
40,85 -0,01%
EURO
47,79 -0,08%
ALTIN
4.389,65 -0,21%
BITCOIN
4.684.661,01 1,38%

Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 131 bin 686 megavatsaat, tüketim 1 milyon 113 bin 940 megavatsaat

Türkiye'de dün 1 milyon 131 bin 686 MWh üretim, 1 milyon 113 bin 940 MWh tüketim kaydedildi; doğal gaz %29,9 ile ilk sırada, ihracat 21 bin 2 MWh.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 10:08
Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 131 bin 686 megavatsaat, tüketim 1 milyon 113 bin 940 megavatsaat

Türkiye'de Günlük Elektrik Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 131 bin 686 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 113 bin 940 megavatsaat olarak kayda geçti.

Veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından paylaşıldı.

Saatlik Tüketim

Dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 344 megavatsaat ile 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 895 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Üretim Kaynakları ve Dış Ticaret

Üretimde ilk sırada %29,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu %20,8 ile ithal kömür santralleri ve %12,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 2 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 273 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜİK: Nisan-Haziran Döneminde İşsizlik Oranı %8,6'ya Yükseldi
2
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 10.960,78'de
3
Matriks: İlk Yarı Hasılatı 536 milyon 468 bin 364 lira, Net Kâr 68 milyon 130 bin 602 lira
4
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Rusya-Ukrayna, Çin-Hindistan ve Merkez Bankaları
5
Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 131 bin 686 megavatsaat, tüketim 1 milyon 113 bin 940 megavatsaat
6
PTT kurban bayramı yardımını başlattı! Kimlikle başvuruya 8.895 TL destek
7
VİOP: BIST 30 Ağustos Kontratı Güne Yatay Başladı

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme