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Türkiye'de 'Rusya'nın İş ve Yatırım Potansiyelini Tanıtma' Toplantısı Gerçekleştirildi

Rusya'nın Türkiye ile ticari ilişkilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen toplantıda önemli bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:49
Türkiye'de 'Rusya'nın İş ve Yatırım Potansiyelini Tanıtma' Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye'de 'Rusya'nın İş ve Yatırım Potansiyelini Tanıtma' Toplantısı Gerçekleştirildi

Küresel ekonomik gelişmelere dair önemli bir buluşma olan 'Rusya'nın İş ve Yatırım Potansiyelini Türkiye'de Tanıtmak' toplantısı, 18-21 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) öncesi Türkiye'deki iş dünyasıyla gerçekleştirildi. Bu toplantıda, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin detayları ve yeni fırsatlar masaya yatırıldı.

Toplantıya; Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı ve Rusya Büyükelçiliği Ticaret Mümessili Aydar Gaşigullin katıldı. Büyükelçi Yerhov, Rusya'nın Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurgulayarak, bu yıl ticaret hacminde bazı azalmalar yaşandığını ifade etti.

İkili Ticaret Hacmi ve Müteahhitlik Alanındaki Yatırımlar

Ticaret Bakanlığı'nın temsilcisi Ali Alperen Kaçar, 2023'te Rusya ile ikili mal ticaret hacminin 56,5 milyar dolar olduğunu belirtti. Kaçar, Rusya’nın toplam ithalatımızda birinci, ihracatımızda ise altıncı sırada yer aldığını kaydederek, 2024'ün ilk 11 ayında toplam ticaret hacminin 47,2 milyar dolar olduğunu belirtti. İhracatın 8 milyar dolar, ithalatın ise 39,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Hizmet ticareti hacminin 4,5 milyar dolar düzeyine ulaştığını ifade eden Kaçar, 2023’te Rusya'ya hizmet ihracatının bir önceki yıla göre %27 artarak 3,3 milyar dolara çıktığını kaydetti. Ayrıca, Türkiye'yi ziyaret eden toplam turist sayısının 57 milyon olduğunu, bunun 6,3 milyonunun Rus turistlerden oluştuğunu vurguladı. Müteahhitlik alanında aldıkları payın 100 milyar dolar'ı aştığını ifade etti.

Türk-Rus İşbirliğine Odaklanan Oturum

DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı, 2023'teki ticaret hacminin 2024’te yaklaşık 50 milyar dolar civarında tamamlanacağını öngördü. Ekmekçibaşı, Batılı şirketlerin terk ettiği Rusya pazarında Türk ürünlerinin çeşitlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Roscongress Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Alexander Stuglev tarafından sunulan oturumda, sanayi, ticaret, lojistik, enerji, tarım ve bilişim teknolojileri gibi birçok sektördeki işbirlikleri masaya yatırıldı. Bu etkinliğin, Türkiye'de üçüncü kez düzenlenmesinin yanı sıra, 2022 yılından itibaren bugüne kadar 10 ülkede 600'den fazla iş temsilcisini bir araya getirdiği belirtildi.

Küresel ekonomik gelişmeleri tartışmak ve gelişmekte olan pazarlar ile yeni fırsatları keşfetmek...

Küresel ekonomik gelişmeleri tartışmak ve gelişmekte olan pazarlar ile yeni fırsatları keşfetmek için önemli bir platform haline gelen ve 18-21 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) öncesi Türkiye'deki iş dünyasıyla detayların paylaşıldığı "Rusya'nın İş ve Yatırım Potansiyelini Türkiye'de Tanıtmak" başlıklı toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar da katılarak konuşma yaptı.

Küresel ekonomik gelişmeleri tartışmak ve gelişmekte olan pazarlar ile yeni fırsatları keşfetmek...

Küresel ekonomik gelişmeleri tartışmak ve gelişmekte olan pazarlar ile yeni fırsatları keşfetmek için önemli bir platform haline gelen ve 18-21 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) öncesi Türkiye'deki iş dünyasıyla detayların paylaşıldığı "Rusya'nın İş ve Yatırım Potansiyelini Türkiye'de Tanıtmak" başlıklı toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar da katılarak konuşma yaptı.

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