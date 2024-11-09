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Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nde Ahlakın Önemi Vurgulandı

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nde Erkam Tüzgen, ahlakın ticaretteki kritik rolünü ve yeni nesil girişimciliği ele aldı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 15:02
Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nde Ahlakın Önemi Vurgulandı

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi Sona Erdi

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından düzenlenen 9. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi, "Yeni Nesil Girişimcilikte İş Ahlakı" temasıyla Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu zirve, iş ahlakını kamusal, devlet ve iş dünyası düzeyinde ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Erkam Tüzgen: "Ahlak, Temel Belirleyicidir"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, iş ahlakının yaşamın her anında mevcut olduğunu belirtti. Zirvedeki panelde konuşan Tüzgen, "İnsanların en temele neyi koyduğu ahlakı tanımlarken en kritik belirleyici faktördür" dedi. Tüzgen, ahlaklı olmanın önemine dikkat çekerek, "Biz Allah'ın rızası için yaşıyoruz. Ahlaklı olmalıyız çünkü bu, ticari zarara uğrasak bile doğru olandır" ifadelerini kullandı.

Ahlak ve Din İlişkisi

Tüzgen, ahlak kavramına dair görüşlerini şöyle sürdürdü: "Ahlak bizim tanımımızda aslında dindir. Peygamber Efendimiz güzel ahlaktır bunu öğretiyor." Ayrıca, dedikodu ve yalanın her durumda kötü olduğunu vurguladı.

İbrahim Elbaşı ve Yeni Nesil Girişimciliği

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, yeni nesil girişimcilerin, insanların ihtiyaç duyduğu alanlarda çözümler ürettiğini belirtti. Elbaşı, ahlakilik konusunda yapısal yaklaşımın farklılık gösterdiğini ifade etti.

Okan Acar: Sosyal Fayda Öncelikli

Kuveyt Türk Katılım Bankası Dijital Bankacılık Direktörü Okan Acar, kendini ifade edebilen girişimlerin oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi. Acar, "Temelde sosyal faydayı artırmayı hedefliyoruz. Ekonomik fayda önemli ama topluma sağladığımız katkı da en az o kadar değerlidir" dedi.

Bu zirve, iş ahlakı konusundaki farkındalığın artırılması ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması için önemli bir platform sunmaktadır.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve Türkiye İktisadi girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD)...

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve Türkiye İktisadi girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından "Yeni Nesil Girişimcilikte İş Ahlakı" temasıyla Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 9. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi sona erdi.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve Türkiye İktisadi girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD)...

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve Türkiye İktisadi girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından "Yeni Nesil Girişimcilikte İş Ahlakı" temasıyla Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 9. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi sona erdi.

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