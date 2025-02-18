Türkiye'nin 2024 Yılı Elektrik Üretim Raporu: EÜAŞ Lider

Türkiye'nin En Büyük Elektrik Üretim Şirketleri Belli Oldu

Türkiye'nin en büyük elektrik üreticileri listesi açıklandı. Kamunun en büyük elektrik üretim kuruluşu Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), 2024 yılı itibarıyla sektördeki yerini koruyor. Özel sektörde ise ENKA ve Enerjisa Üretim en büyük oyuncular arasında yer alıyor.

EÜAŞ'ın Güçlü Performansı