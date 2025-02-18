Türkiye'nin 2024 Yılı Elektrik Üretim Raporu: EÜAŞ Lider

Türkiye'nin En Büyük Elektrik Üretim Şirketleri Belli Oldu
Türkiye'nin en büyük elektrik üreticileri listesi açıklandı. Kamunun en büyük elektrik üretim kuruluşu Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), 2024 yılı itibarıyla sektördeki yerini koruyor. Özel sektörde ise ENKA ve Enerjisa Üretim en büyük oyuncular arasında yer alıyor.
EÜAŞ'ın Güçlü Performansı
Uluslararası danışmanlık firması Kearney ile Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan "MW100, Türkiye'nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi Araştırması"na göre, EÜAŞ'ın bünyesindeki santrallerin toplam kurulu gücü 21 bin 802 megavat. Bu, Türkiye'nin toplam kurulu üretim kapasitesinin yüzde 19 EÜAŞ'ın kurulu gücünün bileşeni olarak 14 bin 451 megavatı hidroelektrik, 4 bin 735 megavatı doğal gaz, 2 bin 424 megavatı yerli kömür ve 17 megavatı rüzgar santrallerinden kaynaklanıyor. Özel sektörde ise ENKA, 3 bin 978 megavatlık kurulu gücüyle Türkiye'nin toplam elektrik üretim kapasitesinin yüzde 3,4Enerjisa Üretim, 3 bin 901 megavatlık gücüyle üçüncü sırada yer alırken, Cengiz Enerji ve Limak Enerji sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada bulunuyor. Araştırmanın detaylarına göre, 2024 yılında devreye giren santraller ve kapasite artışlarının çoğunluğu, yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Kalyon Enerji, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki güneş enerjisi santrali projeleriyle önemli bir büyüme sağladı. Ayrıca, Aydem Enerji geçtiğimiz yıla göre toplam kurulu gücünde 179 megavatlık artış yaşadı. MW100 listesine bu yıl 4 yeni şirket dahil oldu. HABAŞ, bir önceki yıl listeden ayrılmasının ardından geri döndü. Yeni katılan şirketlerden Ataseven Group, 70 megavat kapasiteli Atares-1 santrali ile 78. sıradan listeye girdi. Zorlu Enerji, Eksim Enerji ve Aksa Enerji gibi Türk şirketlerinin yurt dışındaki santral yatırımları da devam ediyor. Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur ise, yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasının doğal gazın kurulu güç içindeki payını azalttığını belirtti. Enerji Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kara, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin devreye girmesinin sektörde önemli bir gelişme olacağını belirtti.
Özel Sektördeki Gelişmeler
Yenilenebilir Enerji Yatırımları Öne Çıkıyor
Listede Yükselme ve Düşüşler
Gelecekten Beklentiler
EÜAŞ'ın kurulu gücünün bileşeni olarak 14 bin 451 megavatı hidroelektrik, 4 bin 735 megavatı doğal gaz, 2 bin 424 megavatı yerli kömür ve 17 megavatı rüzgar santrallerinden kaynaklanıyor.
Özel sektörde ise ENKA, 3 bin 978 megavatlık kurulu gücüyle Türkiye'nin toplam elektrik üretim kapasitesinin yüzde 3,4Enerjisa Üretim, 3 bin 901 megavatlık gücüyle üçüncü sırada yer alırken, Cengiz Enerji ve Limak Enerji sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada bulunuyor.
Araştırmanın detaylarına göre, 2024 yılında devreye giren santraller ve kapasite artışlarının çoğunluğu, yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Kalyon Enerji, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki güneş enerjisi santrali projeleriyle önemli bir büyüme sağladı. Ayrıca, Aydem Enerji geçtiğimiz yıla göre toplam kurulu gücünde 179 megavatlık artış yaşadı.
MW100 listesine bu yıl 4 yeni şirket dahil oldu. HABAŞ, bir önceki yıl listeden ayrılmasının ardından geri döndü. Yeni katılan şirketlerden Ataseven Group, 70 megavat kapasiteli Atares-1 santrali ile 78. sıradan listeye girdi.
Zorlu Enerji, Eksim Enerji ve Aksa Enerji gibi Türk şirketlerinin yurt dışındaki santral yatırımları da devam ediyor. Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur ise, yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasının doğal gazın kurulu güç içindeki payını azalttığını belirtti.
Enerji Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kara, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin devreye girmesinin sektörde önemli bir gelişme olacağını belirtti.