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Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabında 4.65 Milyar Dolar Açık Verildi

Aralık 2024'te Türkiye'nin cari işlemler hesabında 4.65 milyar dolar açık oluştu, altın ve enerji hariç fazlalık görüldü.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:21
Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabında 4.65 Milyar Dolar Açık Verildi

Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabı Açık Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Aralık 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 650 milyon dolar açık verdi. Bu dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 466 milyon dolarlık bir fazla oluştu.

Dış Ticaret Açığı ve Hizmetler Dengesi

Ödemeler dengesi verilerine göre, tanımlı dış ticaret açığı aralık ayında 6 milyar 243 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler ise 3 milyar 148 milyon dolar olarak kaydedildi.

Taşımacılık hizmetleri ve seyahat kalemlerinden elde edilen net gelirler sırasıyla 1 milyar 459 milyon dolar ve 2 milyar 142 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.

Gelir Denge Kalemleri

Bunların yanı sıra, birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 668 milyon dolarlık net çıkış gözlemlenirken, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 113 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

(Sürecek)

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