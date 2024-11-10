DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.709.438,37 -3,35%

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Günlük Raportör

Dün Türkiye'nin elektrik üretimi 906 bin 440 megavatsaat, tüketimi ise 888 bin 423 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 10:18
Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Günlük Raportör

Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları

Türkiye, dün günlük bazda 906 bin 440 megavatsaat elektrik üretti. Tüketim ise 888 bin 423 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek tüketim 42 bin 142 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 217 megavatsaat ile 06.00'da gerçekleşti.

Üretim Kaynakları ve İhracat

Günlük bazda gerçekleştirilen üretimde ilk sırayı yüzde 25,6 ile ithal kömür santralleri aldı. Bunu yüzde 16,3 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,9 ile doğal gaz santralleri takip etti. Ayrıca Türkiye, dün 18 bin 73 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 57 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Günlük Raportör
2
Trendyol kullananlara müjde İmzalar atıldı! Kartsız alışveriş dönemi resmen başladı
3
TCMB Günlük Döviz Kurları
4
Avrupa Borsalarında Satış Baskısı Sürüyor
5
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri
6
Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!
7
Aileleri kızdıran zam kararı! 1200 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseldi

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek