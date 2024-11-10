Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Günlük Raportör

Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları

Türkiye, dün günlük bazda 906 bin 440 megavatsaat elektrik üretti. Tüketim ise 888 bin 423 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek tüketim 42 bin 142 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 217 megavatsaat ile 06.00'da gerçekleşti.

Üretim Kaynakları ve İhracat

Günlük bazda gerçekleştirilen üretimde ilk sırayı yüzde 25,6 ile ithal kömür santralleri aldı. Bunu yüzde 16,3 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,9 ile doğal gaz santralleri takip etti. Ayrıca Türkiye, dün 18 bin 73 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 57 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.